Rifiuti "comparsi" sul Molo Nord, nuova segnalazione di degrado in città [FOTO]

“Abbiamo registrato la segnalazione pubblica di Riccardo Padovano sui rifiuti "comparsi" ieri sul Molo Nord, una segnalazione peraltro tardiva perché il nostro intervento era già stato predisposto nonostante si tratti di un'area all’interno della quale non possono essere conferiti rifiuti perché si tratta di una zona portuale dove è stato allestito un cantiere: lì non può essere smaltito alcun tipo di materiale, che va conferito all'esterno del molo. Gli operatori di Ambiente spa hanno comunque raggiunto quell'area passando per una zona pedonale e hanno provveduto a rimuovere tutto, ma è doveroso precisare che si tratta di uno spazio portuale sul quale è allestito un cantiere di lavoro, per cui l'accesso non sarebbe consentito, né a noi né ad altri”. È quanto dichiarato dal presidente di Ambiente spa, Ricardo Chiavaroli, a nome della società.

“Ciò nonostante, per spirito di servizio e per il decoro della città, ci siamo comunque adoperati per raccogliere e smaltire il materiale abbandonato dagli incivili sul molo”, aggiunge Chiavaroli. “Ricordiamo a Padovano e a tutti i cittadini che le segnalazioni possono essere inviate direttamente a Ambiente spa, telefonicamente, via mail e anche attraverso i social e con l’occasione torniamo a chiedere la collaborazione di tutti coloro che frequentano i trabocchi o transitano sul molo e nelle zone circostanti, affinché si attengano al rispetto e alle norme di differenziazione dei rifiuti e al conferimento secondo il calendario di Ambiente spa, rispettando le modalità in uso nella zona: quanto accaduto si configura come conferimento irregolare dei rifiuti e, pertanto, laddove possibile, sarà perseguito da Ambiente spa e dal Comune”.