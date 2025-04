Calcio giovanile protagonista con le finali regionali

Il calcio abruzzese è pronto a vivere quindici giorni di grande passione ed energia con le finali regionali dei campionati giovanili di calcio a 11 e calcio a 5, appuntamenti che metteranno in luce il talento delle nuove generazioni e il costante impegno della LND Abruzzo nell’organizzazione e nella valorizzazione dell’attività sportiva giovanile.

“Questi eventi – si legge in una nota – rappresentano non solo il momento culminante della stagione sportiva per centinaia di giovani atleti, ma anche una vetrina del valore educativo e sociale del calcio. La LND Abruzzo, attraverso un’intensa attività organizzativa e di promozione, continua a investire energie e risorse per offrire ai ragazzi e alle loro famiglie esperienze sportive di qualità, capaci di formare non solo calciatori, ma anche cittadini consapevoli”.

Per il Calcio a 11 maschile, il calendario:

Finale regionale Campionato Under 19 – Mercoledì 30 aprile ore 18:00

Stadio Comunale ”Fernando Colangelo” Penne

Sambuceto Calcio vs Renato Curi Angolana

·Finale Campionato Regionale Under 15 – Domenica 11 maggio ore 11:00

Stadio Comunale ”Francesco Pallozzi” Sulmona

Le finaliste si conosceranno dopo la semifinale di ritorno di domenica 4 maggio.

Finale Campionato Regionale Under 17 – Domenica 11 maggio ore 16:00

Stadio Comunale ”Francesco Pallozzi” Sulmona (AQ)

Le finaliste si conosceranno dopo la semifinale di ritorno di domenica 4 maggio.

Per il calcio a 5, il grande giorno sarà domenica 4 maggio, quando il Palaroma di Montesilvano ospiterà le tre finalissime del Trofeo Primavera nelle categorie maschili:

Finale Trofeo Primavera Under 15

Tombesi C5 vs Astra – ore 15:30

Finale Trofeo Primavera Under 17

Orione Avezzano C5 vs Academy Celano – ore 17:30

Finale Trofeo Primavera Under 19

Montesilvano Calcio a 5 vs S. Eusanio – ore 19:30

L’ingresso a tutte le gare è gratuito e libero.