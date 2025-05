L’attrice pescarese Sara Serraiocco all’Arca per presentare “Ho visto un Re”

Sabato 3 maggio, alle ore 21, Sara Serraiocco sarà al Multiplex Arca di Spoltore insieme a Giorgia Farina, regista della commedia “Ho visto un Re” in cui la protagonista è, appunto, la 34enne attrice pescarese. Condurrà la serata il critico cinematografico Francesco Di Brigida.

Nel 1936, mentre l’Italia si inebria della vittoria in Etiopia, un evento eccezionale sconvolge la placida routine di una piccola città della provincia italiana: un Principe africano catturato e tenuto prigioniero in una voliera nel giardino del Podestà attira gli sguardi increduli degli abitanti. Solo per Emilio non è un selvaggio esotico da guardare con sospetto o curiosità, ma è Sandokan, e sarà il suo eroe. Quella del piccolo Emilio e del Ras etiope è una storia realmente accaduta.

“Ho scelto di realizzare questo film perché ho trovato lo straordinario nel reale, in una storia vera che sembra quasi impossibile da credere. Raccontarla attraverso gli occhi di un bambino mi ha permesso di trasformare il dramma in avventura e il diverso in meraviglia”, dichiara Giorgia Farina.