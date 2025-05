Ruba la borsa a una donna seduta su una panchina: 39enne arrestato

Gli agenti della Polizia di Pescara hanno arrestato un uomo di 39 anni, responsabile del reato di rapina impropria commessa ai danni di una donna. Più precisamente, nella serata del 30 aprile, gli operatori sono intervenuti in pieno centro, a seguito di una segnalazione di rapina, giunta presso la Centrale Operativa della Questura. Pertanto, la vittima veniva prontamente raggiunta dagli operatori della squadra volante, che ricostruivano la dinamica dei fatti e acquisivano la descrizione dell’autore dell’aggressione.

Emergeva che, mentre la donna era seduta su una panchina, veniva avvicinata da un uomo a bordo di una bici, che, con un movimento fulmineo, afferrava la borsa, che la vittima aveva a tracolla, e la tirava con forza facendola cadere a terra. Dopo la ricostruzione dell’accaduto, le volanti avviavano la ricerca del responsabile dei fatti, intraprendendo una intensa attività volta all’individuazione dell’autore della rapina.

I controlli venivano svolti, in particolare, nelle zone limitrofe al luogo ove si era consumato l’illecito, e, nel corso delle attività di perlustrazione, una pattuglia individuava un uomo corrispondente alle descrizioni acquisite. Il soggetto è stato prontamente fermato e sottoposto a perquisizione con esito positivo, in quanto l’uomo è stato trovato in possesso di parte del denaro che la vittima aveva riposto nel portafogli.

La restante parte della refurtiva veniva rinvenuta nelle adiacenze del luogo del rintraccio, compresa la bicicletta utilizzata per compiere il reato. I predetti oggetti, sono stati restituiti alla legittima proprietaria. L’uomo è stato arrestato perché ritenuto responsabile del reato di rapina impropria e condotto presso la locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.