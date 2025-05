Giampietro (Pd) sul bando asili nido: “Mai così pochi posti disponibili, giunta Masci irresponsabile”

“L’avviso pubblicato stamattina per le iscrizioni ai nidi comunali per l’anno educativo 2025/2026 dimostra tutta l’irresponsabilità della giunta Masci sul tema della scuola e dei servizi educativi: mai così pochi posti sono stati messi a disposizione delle famiglie pescaresi, appena 106 per la sezione più richiesta, quella dei bambini “medi”, ovvero i bambini dai 13 mesi. E in barba alle smentite, come avevamo denunciato, restano fuori dal bando i nuovi nidi nati sulle aree verdi che i pescaresi hanno visto sacrificare in via Fornace Bizzarri e via Santina Campana, dove non si vedono operai da mesi: non erano menzionati nell’open day e come avevamo previsto, non è possibile iscrivervi i bambini. E questo proprio nell’anno in cui per ragioni amministrative legate alla nuova normativa sulla tenuta sismica degli edifici, almeno 5 nidi privati chiuderanno”. Lo denuncia il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale Piero Giampietro.

“La giunta Masci gioca con la quotidianità di centinaia di giovani coppie pescaresi - dice Giampietro - perché tutto lascia presupporre che neppure quest’anno la giunta Masci riuscirà a replicare i contenuti dell’ottimo progetto ‘Il Nido diritto dei bambini’ con il quale il centrosinistra era riuscito ad azzerare le liste d’attesa grazie a speciali convenzioni con i nidi privati, progetto che questa giunta ha mandato in soffitta facendo tornare lunghissime liste di attesa. Il bando sulle nuove iscrizioni ai nidi arriva dopo i pasticci politici sulle mense, dopo le tariffe promesse in campagna elettorale e poi raddoppiate, dopo il blocco dell’Isee per definire le nuove tariffe rimangiato solo grazie alla mobilitazione di opposizione e genitori - ricorda Giampietro - ora la giunta Masci mette pochissimi posti a disposizione dei bambini pescaresi lasciando chiusi i nuovi nidi, in un sistema in cui i nidi presenti hanno raggiunto punte di eccellenza grazie al lavoro, negli anni, di educatrici e coordinatori. Chiederemo alla giunta cosa intende fare ora per evitare l’ingorgo delle liste di attesa”.

Oltre ai posti per la sezione dei bambini “medi”, il Comune mette a disposizione 20 posti per i neonati in soli 3 nidi mentre 48 posti sarebbero disponibili per chi decide di mandare i bambini agli asili nido solo oltre i 21 mesi di vita. I nidi menzionati sono esclusivamente i 7 storici: “La Conchiglia” (via Vespucci, 2), “Il Bruco” (via Rigopiano, 90), “Cipì” (via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 54), “L’Aquilone” (via del Santuario, 176), “Raggio di Sole” (via Colle Marino, 125/1), “Il Gabbiano” (via Cecco Angiolieri, 1) “La Mimosa” (via Benedetto Croce, 98).