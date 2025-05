Mototurismo, tutto pronto per i RiderDays: il programma

Tre giorni di moto village, workshop tecnici, corsi di guida, esposizioni, motoshow, spazio per i più piccoli, fino ai concerti, dj set e area food. Ingresso libero. Tutto pronto per l’appuntamento in programma al porto turistico Marina di Pescara dal 30 maggio al primo giugno prossimi. E moto tour che toccano tutte le quattro province abruzzesi.



Per i live, oltre agli appuntamenti gratuiti, in programma il concerto di Enrico Nigiotti e il tributo ai Pink Floyd con Floyd on the wing, oltre a Costa Discordia, spettacolo teatrale di Walter Nanni. Fra le novità di quest’anno l'apertura al sociale, con la mototerapia di Luca Nuzzo. Importante lo spazio dell’area sicurezza stradale, con la partecipazione di Polstrada, Polizia penitenziaria, Polizia municipale, Esercito italiano, Aci, Fmi.



Senza dimenticare le esperienze abbinate, dalle prove libere in pista nel Circuito internazionale d’Abruzzo a occasioni di scoperta del territorio fra canoa e passeggiate culturali. Clou della tre giorni saranno i moto tour che toccano tutte le quattro province abruzzesi, tra paesaggi e borghi unici, in collaborazione con motoclub del territorio.



Diversi i moto tour in programma, quindi, a toccare gli scorci più belli delle quattro province abruzzesi. Gli itinerari sono attività a numero chiuso, organizzati in collaborazione con i motoclub abruzzesi e la FMI Abruzzo. Le proposte: Alla ricerca di Maja, Dai Trabocchi alla collina, Curve e Castelli, Sua maestà Campo Imperatore, L’Abruzzo minerario, Motomangiando, Tour del Parco nazionale della Majella, Abruzzo segreto tra borghi e leggende, Tour dei Calanchi, L’Abruzzo borbonico.



Evento organizzato da TerraMatria, in collaborazione con Regione Abruzzo, Camera di Commercio Chieti - Pescara, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Comune di Pescara; event producer, Oiko.

Main sponsor è Dunlop. Premium partner: Cida-Circuito internazionale d’Abruzzo, Autoabruzzo Group, Gost Moto, Honda Autoepi Moto; media partner Road Book – Adventure lifestyle. Motoclub partner: Ducati Club Abruzzo, Pescara 2020 Moto club Polizia di Stato Club ufficiale, Bmw Motorrad Club Abruzzo, Moto Club Il Cupolino Abruzzo, Moto club Pescara, Bikers Fmi sezione Abruzzo, Lo Spirito Motociclistico, Abruzzo on the road, Centaure on the Road Abruzzo.

Collaborazioni: Federazione Motociclistica Italiana – Comitato regionale Abruzzo, Porto Turistico Marina di Pescara, Lec Service, Abruzzotravelling, Wolf tour, Il Bosso, Majellando. Patrocinio: Automobile Club Pescara.