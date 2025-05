SportivamentEtica, il programma radiofonico tocca le 50 puntate

SportivamentEtica, programma in onda su radiostart.it a lunedì alterni alle ore 19, festeggia le 50 puntate e si avvia a chiudere la terza stagione di programmazione.

Il fortunato format radiofonico condotto da Angelo Nicolò (presidente Gladius Pescara Centro Tecnico A.C. Milan) e Francesca Di Giuseppe (giornalista e scrittrice), ha raggiunto in queste tre stagioni, ambiti, discipline e contesti che intrecciano lo sport con i fatti e le situazioni quotidiane della vita di tutti i giorni.

Una terza stagione che, nel dettaglio, si è concentrata sulle “Storie di Sport” dando voce a svariate discipline e ai loro protagonisti; si è passati infatti dal volley al basket, dalla ginnastica al calcio femminile, dal ciclocross arrivando anche al pugilato.

SportivamentEtica intende, dal principio, raccontare l’universo sportivo attraverso i suoi valori educativi, culturali, sociali e di divertimento con un occhio particolare ai giovani e alle loro famiglie.

Tanti gli ospiti che hanno dialogato in studio con Angelo e Francesca in questi anni tra i quali: Fabrizia D’Ottavio, campionessa olimpica Atene 2004, vice presidente Federginnastica e membro della giunta Coni Abruzzo; Emanuele Cavallucci, campione italiano e del Mediterraneo di pugilato; il dottor Giovanni Staffilano, medico dello staff della A.S.Roma Calcio per il campionato di calcio 2009-10; Debora Sbei, pluricampionessa mondiale di pattinaggio; Antonio Tartaglia, campione olimpico nel bob a due Nagano 1998; Deborah Salvatori Rinaldi, calciatrice del Milan e della Fiorentina (vincitrice dello scudetto nel 2016), e tanti altri.

“SportivamentEtica nasce come programma radiofonico quasi per gioco – dichiara Francesca Di Giuseppe – poi il desiderio di raccontare l’etica dello sport è stato sempre più forte anche grazie ai complimenti ricevuti dai radio ascoltatori che io e Angelo ringraziamo di cuore. Arrivare a 50 puntate è un traguardo bellissimo al quale non avremmo mai pensato; siamo felicissimi e speriamo di continuare a regalarci e regalare tante belle emozioni sportivi a che ci seguirà ancora. Un grazie immenso a tutti i nostri ospiti che hanno dedicato parte del loro tempo a raccontarsi con noi.”

“SportivamentEtica – afferma Angelo Nicolò – è molto di più di un semplice programma radiofonico; quando io e Francesca abbiamo pensato, sognato e ideato di avere un programma in radio, lo abbiamo fatto con una vision molto precisa: parlare di sport attraverso i suoi principi etici e valori morali, parlare di sport a giovani e famiglie e, allo stesso tempo, trasmettere l’importanza dello sport nella vita di tutti i giorni per tutti. Toccare quota 50 puntate è per me motivo di orgoglio, sono felicissimo di questo traguardo che vuole essere comunque una spinta per continuare il percorso perché abbiamo ancora tante cosa da far ascoltare, tante iniziative e progetti.”

Per ascoltare i podcast di tutte le puntate: https://www.radiostart.it/blog/category/sportivamente-etica/