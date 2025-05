Il Dipartimento di Economia Aziendale della “d’Annunzio” inaugura il Cosme

Venerdì 9 maggio, alle ore 16 nell’Aula 31 del Campus di Pescara dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”, si svolgerà il convegno col quale sarà inaugurato il Cosme (Crisis Observatory and SMEs), l’Osservatorio sulla crisi delle imprese e le PMI, istituito dal Dipartimento di Economia Aziendale (DEA) dell’Ateneo, in collaborazione con Confindustria Abruzzo Medio-Adriatico, gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili delle sezioni di Chieti, Lanciano, Pescara e Vasto. L'Osservatorio svolgerà attività di ricerca e di divulgazione delle conoscenze nel territorio sul tema della crisi di impresa, con una particolare attenzione agli approcci previsti per le PMI. Nel corso dei lavori, docenti, imprenditori e professionisti del territorio tratteranno le novità del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, gli strumenti per il risanamento e la gestione della crisi, il governo delle procedure concorsuali e le testimonianze del mondo delle imprese e delle professioni.

L'evento sarà aperto a studenti, professionisti ed imprese e ha ottenuto l'accredito presso gli Ordini dei Dottori Commercialisti. Al Convegno interverranno Fabrizio Di Marzio, Docente di Diritto privato presso il DEA, Elio Bongrazio, Giudice Delegato Sezione procedure concorsuali del Tribunale di Pescara, Alessandra Moscone, Dottoressa Commercialista ODCEC Pescara, Ercolino Ranieri, CEO di Xenia Hotellerie Solution Società Benefit Spa, Paolo D’Andrea, Consulente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Le conclusioni saranno affidate al professor Ciro Esposito, Docente di Diritto commerciale presso il DEA della “d’Annunzio”.

“L’Osservatorio - spiega la professoressa Daniela Di Berardino, coordinatrice e responsabile scientifica dell’evento - mira ad investigare, mediante un approccio collaborativo ed integrato, i fenomeni di crisi aziendale, prestando particolare attenzione alle PMI operanti nel nostro territorio, e a monitorare l’efficacia degli strumenti stragiudiziali previsti dal dettato normativo per il risanamento aziendale. Il fine è quello di supportare imprese e consulenti attraverso la definizione di adeguati assetti ed indicatori volti a rilevare e gestire tempestivamente un possibile stato di crisi. I risultati delle ricerche – annuncia, infine, la professoressa Di Berardino - saranno condivisi con la comunità attraverso seminari, workshop e pubblicazioni, favorendo un dialogo costruttivo e una maggiore consapevolezza sulle tematiche trattate”.

“Questo progetto - aggiunge la professoressa Stefania Migliori, Direttore del DEA della “d’Annunzio” - rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione dell'Ateneo e del Dipartimento di Economia Aziendale di essere un punto di riferimento per il territorio, fornendo conoscenze, strumenti e soluzioni basati su solide evidenze scientifiche in risposta ai fabbisogni espressi dal mondo delle imprese e delle professioni. Attraverso l’Osservatorio ci proponiamo di integrare le competenze scientifiche con quelle professionali, ai fini del trasferimento e della valorizzazione di adeguate conoscenze, volte a formare consulenti ed imprenditori sul tema della crisi di impresa”.