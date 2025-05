Inaugurata ufficialmente l'elisuperficie dell'ospedale di Pescara [FOTO]

“L’elisuperficie dell’ospedale civile di Pescara è tornata operativa. Oggi è una giornata importante per la sanità abruzzese: viene restituito ai cittadini un servizio fondamentale per garantire interventi tempestivi e una gestione più efficace delle emergenze”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega e capogruppo del partito in consiglio regionale, sul taglio del nastro avvenuto in mattinata. L'elisuperficie ha ripreso a funzionare il 5 maggio dopo otto anni di inattività.

“Parliamo - sottolinea l'esponente del Carroccio - di una struttura strategica non solo per la città di Pescara, ma per l’intero Abruzzo, per il vicino Molise e per chiunque arrivi nella nostra regione. Viene migliorata l’efficienza del sistema di soccorso e potenziata la capacità di risposta in situazioni critiche. Un ringraziamento particolare va al vice coordinatore provinciale della Lega Armando Foschi che, in qualità di consigliere comunale e presidente della Commissione Mobilità, in questi anni ha seguito passo passo l’intero iter, sollecitando la riattivazione del servizio che adesso finalmente consente agli elicotteri del 118 di atterrare nell'area del nosocomio. Un sentito grazie - conclude D’Incecco - va inoltre a tutti coloro che operano ogni giorno nel soccorso: personale del 118, forze dell’ordine, unità cinofile, Soccorso Alpino, Protezione Civile, Croce Rossa e volontari. Il loro impegno è il pilastro della sicurezza e dell’assistenza sul nostro territorio”.

“Restituiamo al nostro sistema sanitario un’infrastruttura vitale per la cura delle emergenze più gravi – ha invece dichiarato il direttore generale della Asl, Vero Michitelli – Questa piazzola non è solo un’opera tecnica: è un simbolo concreto di sanità pubblica che investe, agisce e si prende cura delle persone”.