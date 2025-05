Al via la prima edizione del Festival sulla scienza, ideato da due ricercatori 26enni

Sono due giovani ricercatori pescaresi, Daniele Bruno e Leonardo De Deo, entrambi 26enni, i promotori della prima edizione del Festival "Pescara-Scienza", attraverso l'associazione ScienzaAperta Ets. L'iniziativa, presentata questa mattina alla stampa, si svolgerà all'Aurum (sala D'Annunzio) sabato e domenica 17 e 18 maggio. L'obiettivo è diffondere il sapere scientifico tra i cittadini, e in particolare i progressi della ricerca nei diversi ambiti della fisica, come fisica nucleare, fisica medica, astrofisica e fisica delle particelle.

"Abbiamo scelto di svolgere l'iniziativa a Pescara", hanno detto alla presenza dell'assessore agli eventi Alfredo Cremonese, "perché è il nostro luogo d'origine, in cui abbiamo costruito le basi della nostra formazione, e perché in questa città (così come nella regione) non è mai stato realizzato un progetto che avvicinasse le persone ai problemi aperti nella ricerca scientifica contemporanea, e alle numerose ricadute ed applicazioni della scienza nella quotidianità. Con la nostra azione, puntiamo ad innalzare la qualità del dibattito a tutti i livelli sociali e culturali, promuovendo una comunicazione il più possibile inclusiva della conoscenza. Allo stesso tempo, il festival persegue l'obiettivo di allargare gli orizzonti didattici nelle scuole, coinvolgendo studenti e insegnanti affinché acquisiscano nuovi metodi e competenze per ripensare criticamente la complessità del Mondo".

Entusiasta Cremonese, perché "questi due ricercatori hanno messo a punto un programma di altissima qualità, che si propone come un evento non solo locale ma regionale, e che può rappresentare uno stimolo per richiamare persone interessate anche da fuori. E' straordinaria la finalità, e cioè trattare certi temi scientifici, centrali nella nostra vita, rendendoli alla portata di tutti".

"La prima edizione del "Pescara-Scienza" si incentrerà sul tema dell'energia, che riteniamo di notevole rilevanza e attualità", hanno spiegato i due promotori entrando nei dettagli. Il festival (il programma completo è online sulle pagine social Facebook e Instagram ed è scaricabile al link https://linktr.ee/pescarascienza) sarà moderato da Paola Catapano, giornalista e responsabile della comunicazione scientifica del CERN: ad aprire la due giorni sarà un videomessaggio di Ugo Amaldi, fisico del CERN e padre dell'adroterapia in Italia.

Nella prima giornata è atteso l'intervento di Pescara Energia, che tratterà i recenti sviluppi sul tema dell'energia rinnovabile per la città di Pescara, ma si parlerà anche di energia nucleare nelle sue diverse forme, con riferimento alle tecnologie sviluppate sulla Terra, prendendo spunto dalle stelle. Interverranno fisici nucleari ed esperti del settore, fra cui Luca Romano, fisico e divulgatore scientifico, autore del libro "L'avvocato dell'atomo. In difesa dell'energia nucleare".

E' previsto un momento dedicato alla narrazione del passato, con Giulio Peruzzi, ordinario di Storia della Fisica dell'Università degli Studi di Padova, che ripercorrerà le vicende dei grandi personaggi legati allo sviluppo della fisica nucleare, come Enrico Fermi e J. Robert Oppenheimer.

La seconda giornata è divisa in due momenti, incentrati su aspetti complementari. La mattina sarà dedicata al mondo della didattica e dell'educazione scientifica nelle scuole, che vedrà i rappresentanti dell'azienda Walter Tosto dialogare con gli studenti della scuola IPSIAS "Di Marzio – Michetti", riguardo le esperienze maturate nell'azienda durante i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO).

Inoltre sarà allestita la mostra "La fisica dei supereroi", ideata dal dirigente fisico Enrico Menghi per l'Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria (AIFM), che sarà presente all'Aurum. Tra i presenti Angela Coniglio, dirigente fisico presso il Ministero della Salute e autrice del libro divulgativo "Favole di Scienza", che coinvolgerà i più piccoli per avvicinarli al mondo della fisica, tramite un laboratorio di lettura di alcuni brani tratti dal libro.

Con gli astronomi Sergio Cristallo e Luciano Piersanti dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, sarà condotta un'osservazione guidata del Sole al telescopio. Nel pomeriggio saranno affrontati altri temi legati all'energia: la fisica medica, che riguarda l'applicazione di principi e tecnologie fisiche per la salute umana, l'astrofisica, che indaga i fenomeni sulle scale più vaste del nostro universo, e la fisica delle particelle, inerente allo studio delle componenti più microscopiche della materia.

Interverranno Claudia Testa, direttrice della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica dell'Università di Bologna, per un intervento sulle connessioni cerebrali attraverso la Risonanza Magnetica Nucleare, per caratterizzare e diagnosticare in modo efficace e non invasivo le patologie del cervello, Andrea Cimatti, direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna e autore del libro "L'universo oscuro. Viaggio tra i più grandi misteri del cosmo" e Marcello Messina, ricercatore nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

Tutti gli incontri saranno aperti al pubblico, gratuitamente. Agli studenti che parteciperanno sarà rilasciato un attestato di partecipazione, per il credito scolastico.