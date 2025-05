Pescara conquista la Bandiera Blu per il quinto anno consecutivo

Nella prestigiosa cornice della sala convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma si è svolta oggi la cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Blu 2025. Anche quest’anno la città di Pescara ha ottenuto l’ambito riconoscimento, confermandosi per il quinto anno consecutivo tra le località italiane che si distinguono per la qualità ambientale, la sostenibilità e i servizi offerti ai cittadini e ai turisti.

A ritirare la Bandiera Blu è stato il sindaco Carlo Masci, che ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Anche quest’anno, con grande orgoglio, Pescara ha ottenuto e ritirato la Bandiera Blu, per il quinto anno consecutivo. Un riconoscimento internazionale che premia la qualità delle acque, la gestione sostenibile del territorio, i servizi turistici di eccellenza e l’attenzione all’ambiente. Questo traguardo è frutto del lavoro di tutti: gli uffici comunali, Ambiente spa, Aca, Pescara Multiservice, Pescara Energia, Adriatica Risorse, scuole, studenti, cittadini, operatori turistici, associazioni, volontari e istituzioni che ogni giorno si impegnano per rendere la nostra città sempre più vivibile e accogliente. Sei anni fa, quando abbiamo iniziato a parlare di Bandiera Blu, dopo gli anni bui dell’inquinamento del nostro mare e del divieto di balneazione al centro della città, nessuno credeva che Pescara potesse cogliere questo obiettivo. Non soltanto lo abbiamo raggiunto allora, con grande impegno e determinazione, ma lo stiamo mantenendo da 5 anni e continueremo a mantenerlo. Un traguardo che si rinnova di anno in anno, e non è scontato, e che è un plus per il turismo di Pescara, della sua provincia e dell'Abruzzo”.

L’assegnazione della Bandiera Blu, promossa dalla Foundation for Environmental Education (Fee), avviene sulla base del rispetto di 33 rigorosi criteri internazionali che riguardano, tra gli altri, la qualità delle acque di balneazione, l’educazione ambientale e l’informazione, la gestione sostenibile del territorio, i servizi e la sicurezza sulle spiagge.

Alla cerimonia di stamani hanno partecipato Claudio Mazza, presidente di Fee Italia, che ha dichiarato: “Per il 2025, come Bandiera Blu, abbiamo voluto alzare il livello. A partire da quest’anno e per il prossimo triennio, tutti i Comuni dovranno redigere un Piano di Sostenibilità della città. Uno strumento utile per conoscere lo stato di salute delle singole città, un documento che permette alla Fee di avere una fotografia nitida sul tema del rispetto dell’ambiente di ogni Comune”.

Presente anche il Ministro per le Politiche del Mare, Nello Musumeci, che ha sottolineato: “Ritengo encomiabile l’iniziativa di Bandiera Blu proprio perché è giusto premiare chi ha tenuto a tutelare il proprio mare. Siamo anche soddisfatti dei nuovi 15 ingressi nel circuito Bandiera blu e mi rammarico per i 5 che non hanno avuto modo di rinnovare questo vessillo prestigioso. Ai sindaci invito a proporci idee virtuose, sarei felicissimo di valutarle per facilitare le operazioni che ogni amministratore deve mettere in campo per tutelare il mare”.