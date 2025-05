Denunciato uno spacciatore 16enne, bloccato in centro dalla polizia locale

Nel pomeriggio di ieri, durante uno specifico servizio di contrasto al degrado urbano nella zona del terminal bus, due agenti del Gruppo Indagini Giudiziarie della Polizia Locale di Pescara hanno sventato una cessione di sostanze stupefacenti che stava avvenendo alla luce del sole, sulla pubblica via, tra decine di pedoni. Nella circostanza gli uomini della polizia locale, coordinata dal Comandante Danilo Palestini, in servizio in borghese, stavano attenzionando un sedicenne egiziano che, dopo aver avvicinato due spagnole di 21 e 22 anni, stava cedendo loro delle dosi di hashish ricevendo come contropartita banconote di vario taglio.

A quel punto gli agenti hanno bloccato il pusher e le acquirenti che, a seguito dell'intervento dell'ufficiale di servizio, Magg. Matteo Giampietro, sono stati condotti al Comando di via del Circuito: addosso al minorenne sono state rinvenute dosi di hashish pronte per la vendita, poste sotto sequestro insieme a varie banconote, verosimili proventi dello spaccio. Il sedicenne è stato denunciato a piede libero e riaffidato ad una comunità di Montesilvano presso cui dimora, mentre le giovani acquirenti sono state sanzionate ai sensi del Testo Unico Stupefacenti (DRP 309 90).