"La luna e l'aratro", terza e ultima puntata a Pianella. In scena “L'Oratorio sulla Verità”

Escursioni nei sentieri della letteratura ed immersi nelle parole, sotto la guida della musica: è la filosofia della rassegna "La Luna e l'Aratro" che giunge al suo ultimo appuntamento con "L'Oratorio sulla Verità", per la direzione artistica di Alessandro Rapattoni (foto), e che andrà in scena domenica 18 maggio alle ore 18 nella sede di Arotron (ex asilo Sabucchi, vio delle Dee 10) a Pianella.

Anche per la conclusione del progetto, ci sarà la magia delle storie a prender vita grazie alle voci esperte degli attori della Compagnia Dell'Aratro, guidati in questa rassegna dall'attore e regista Alessandro Rapattoni, e dalla musica eseguita dal vivo da talenti del territorio, in questo caso ci sarà Marco Di Marzio, in un dialogo costante con le presenze evocate dagli attori. Sul palco la partecipazione straordinaria di Franco Mannella, Direttore artistico di Arotron ed inoltre Federico Caprarese, Chiara Colangelo e Cristina Zoccolante.

Il tema della verità catapulterà in un'atmosfera quasi onirica, tempestate di domande alle quali si tenta di dare delle risposte, mai definitive: esiste una verità assoluta? È possibile conoscerla pienamente? E la verità coincide sempre con il bene, o può la sua ricerca spasmodica far discendere agli inferi e dimenticare l'umanità?

Tra sacro e grottesco, guidati o forse sviati da entità sovrumane e umanissimi cercatori, si attraverseranno storie vere e di finzione, filosofia e poesia, alla ricerca impossibile della "Verità". La prenotazione è obbligatoria al numero 345.5411135. News e attività sui social alla voce @formazioneteatralearotron. L'evento è gratuito, ad ogni modo, gli spettatori potranno scegliere di lasciare un contributo volontario ad Arotron per sostenere le attività dell'associazione.