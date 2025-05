Movida del centro, Pd: "La giunta Masci revochi le ordinanze coprifuoco per bar e ristoranti"

«Secondo la giunta Masci nelle vie del centro cittadino i turisti dovrebbero trovare aperti i negozi di abbigliamento ma non i bar e i ristoranti, che invece dovrebbero chiudere per le ordinanze coprifuoco. Sarebbe un caso unico in Italia: la giunta Masci sia coerente e se auspica che di sera aprano i negozi del centro, ritiri con coerenza i provvedimenti coprifuoco per i pubblici esercizi della stessa zona». Lo affermano i consiglieri comunali del Partito Democratico rispondendo all'appello lanciato dall'assessore al commercio Zaira Zamparelli sull'apertura serale dei negozi del centro nei weekend estivi.

«Stiamo parlando dello stesso centro cittadino sul quale il centrodestra ha voluto calare il silenziatore imponendo chiusure e misure che nulla hanno a che fare con i weekend estivi di una città di mare – sottolineano i consiglieri Piero Giampietro, Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano e Marco Presutti – ed è incredibile che ora si chieda ai negozi di restare aperti. I negozi la sera possono già restare aperti, e ogni iniziativa per incentivarne l'apertura serale è da sostenere, ma a questo punto la giunta sia coerente e ritiri i provvedimenti che impongono le chiusure anticipate ai pubblici esercizi. Sarebbe davvero surreale se di sabato sera un turista trovasse di aperto un negozio di intimo o una tabaccheria, ma non un bar: la giunta sia coerente».