International Sunscreen Day, evento di divulgazione scientifica a Montesilvano

In occasione dell’International Sunscreen Day, si terrà a Montesilvano un importante evento di divulgazione scientifica dedicato all’approfondimento degli aspetti inerenti la salute della nostra pelle e alla consapevolezza sull’esposizione solare. L’incontro, dal titolo “Che ne sai del sole sulla tua pelle?”, si svolgerà mercoledì 28 maggio alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Montesilvano. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Montesilvano e della Provincia di Pescara, vedrà i saluti istituzionali di Ottavio De Martinis, sindaco del Comune di Montesilvano e presidente della Provincia di Pescara, di Alice Amicone, assessore del Comune di Montesilvano, e del Prof. Enrico Miccadei, Delegato di Ateneo per la Terza Missione.

Seguiranno interventi di esperti del Dipartimento di Farmacia dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara: la Prof.ssa Amelia Cataldi, la Prof.ssa Piera Di Martino, la Prof.ssa Susi Zara, la Prof.ssa Mara Di Giulio, la Dr.ssa Silvia Di Lodovico e la Dr.ssa Maria Rosa Gigliobianco. I relatori condivideranno preziose informazioni e chiarimenti sull’interazione tra il sole e la nostra pelle, fornendo consigli utili per una corretta protezione e per la prevenzione di eventuali danni. Dichiara il sindaco Ottavio De Martinis:

“Siamo lieti di ospitare questo importante evento dedicato alla sensibilizzazione sui corretti comportamenti da adottare per la salute della nostra pelle. In un territorio come il nostro, con una forte esposizione solare durante gran parte dell’anno, è fondamentale promuovere la conoscenza e la consapevolezza sui rischi e sulle buone pratiche. Ringrazio l’Università ‘G. d’Annunzio’ per aver scelto Montesilvano per questa iniziativa di alto valore scientifico”.

Aggiunge l’assessore alla sanità Alice Amicone:

“La prevenzione è la chiave per una buona salute, e la protezione dalla scorretta esposizione solare riveste un ruolo cruciale. Questa iniziativa offre ai cittadini un’opportunità preziosa per comprendere meglio come prenderci cura della nostra pelle e prevenire patologie anche gravi. Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa per beneficiare delle competenze degli esperti presenti”. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per la cittadinanza di acquisire conoscenze scientifiche fondamentali per la tutela della propria salute cutanea, soprattutto in vista della stagione estiva. L’ingresso è libero.