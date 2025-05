Di Marco rappresentante nazionale Enti locali per l'associazione Borghi piÃ¹ Belli d'Italia

Imponente presenza della delegazione abruzzese e molisana all'assemblea nazionale dei Borghi più belli d'Italia, tenutasi quest'anno in Friuli Venezia Giulia, nel bellissimo borgo di Valvasone Arzene. Un confronto serrato su temi che riguardano la conservazione e la promozione della vita nei territori, specie quelli situati nelle aree più interne e la designazione del presidente Antonio Di Marco, a capo dell'associazione in Abruzzo e Molise, a responsabile nazionale per i rapporti con gli enti locali e i parlamentari.

"Un bel traguardo che accolgo con piacere e responsabilità, un ruolo che assumo con la massima serietà e con lo sguardo rivolto soprattutto alle aree interne, che devono tornare ad essere centrali nelle politiche pubbliche e nei processi di sviluppo territoriale - così il presidente Antonio Di Marco - Abbiamo avuto un'intensa sessione di lavoro, quella che l'Assemblea nazionale dei Borghi più belli d'Italia con la sua consueta energia alimentata dal confronto è in grado di dare a chi vi prende parte. I lavori hanno visto la partecipazione di oltre 200 amministratori provenienti da tutta Italia e da una rete che continua a crescere con determinazione, con una delegazione nutrita e attiva di sindaci e rappresentanti dei 21 Borghi abruzzesi e molisani. Bella la conoscenza approfondita anche di Valvasone Arzene, un bellissimo borgo situato proprio nel cuore del Friuli Venezia Giulia. In definitiva è stata un'esperienza intensa, che ha restituito a ognuno di noi senso di direzione e motivazione nel portare avanti la sfida quotidiana della tutela e della valorizzazione delle nostre realtà. Tra i temi affrontati in assemblea: digitalizzazione e innovazione come strumenti fondamentali per la promozione 3.0 dei nostri territori; i dati ISTAT e i rapporti Deloitte e Nomisma sul valore economico e reputazionale dei Borghi; la presentazione del progetto "Borghi Connessi" con WindTre per abbattere il digital divide e migliorare i servizi digitali; l'importante lavoro di Poste Italiane Filatelia, che continua a raccontare i nostri Borghi attraverso una collezione unica. Ringrazio il presidente nazionale Fiorello Primi per la fiducia e la visione strategica che tiene unita la rete, il borgo ospitante di Valvasone Arzene per l'organizzazione impeccabile e l'accoglienza ricevuta, e tutti coloro che rendono possibile ogni giorno il lavoro di questo grande progetto collettivo. Un ringraziamento arrivi anche alla nostra delegazione che ha saputo porre sul tavolo di lavoro spunti e presenza importanti e di spessore. Le sfide per i nostri Borghi non si vincono da soli, ma insieme, continuando a costruire ponti tra istituzioni, comunità e territori. Avanti con forza, visione e responsabilità".