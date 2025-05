Lettera per Amore 2025: restituzione pubblica, "L'amore che ci trasforma – il dialogo che unisce le generazioni"

Sabato 31 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13, nella sede della Scuola Macondo - Officina delle Storie, ci sarà l'evento di restituzione del progetto "Lettera per Amore 2025". E' l'associazione Hub-c ETS, in collaborazione con il team giovane del Forum Fra e la Scuola Macondo – l'Officina delle Storie stessa a presentare la tappa conclusiva del progetto "Lettera per Amore 2025", che quest'anno vede la partecipazione dello scrittore Gianfranco Di Fiore, candidato al Premio Strega nel 2023. Dopo il successo della prima tappa, svoltasi il 14 febbraio nel bar AlTredici di Pescara e che ha coinvolto 20 partecipanti tra giovani e anziani nella condivisione delle proprie esperienze legate all'amore, il progetto giunge alla sua fase finale.

L'iniziativa, ideata dalla sociologa Giovanna Romano e promossa dall'Associazione Hub-C insieme ai giovani del Forum FRA, nasce in risposta a un contesto sociale segnato da una crescente solitudine da parte dei giovani, sempre più bisognosi di instaurare connessioni interpersonali autentiche. Gli anziani affrontano la stessa problematica, anche se in maniera minore. L'obiettivo di Lettera 2025 è superare la solitudine e favorire il dialogo tra generazioni, offrendo uno spazio in cui giovani e anziani possano esprimere emozioni, paure, speranze e ricordi legati all'amore.

I racconti personali sono stati trasformati da Gianfranco Di Fiore, il quale ha filtrato su carta le singole storie e ha accompagnato i partecipanti nelle loro paure fino alla realizzazione delle Lettere. Tutti i confronti sono stati documentati attraverso il video di Valerio Spezzaferro e le foto di Marzio Santoro. A documentare il dietro le quinte dei due giorni sono stati Daniel Del Ry e Lorenzo Craja, giovani del Forum Fra, che hanno seguito tutte le fasi del progetto. Al termine dell'incontro, ogni partecipante ha ricevuto la propria lettera, compresi i ragazzi del Forum Fra, da conservare come memoria personale o da consegnare a una persona cara.

Quest'ultima tappa vede coinvolti i partecipanti, lo scrittore, i giovani del Forum Fra (primo passo del loro percorso di empowerment) e ospiti esterni che si confronteranno in seguito alla visione del documentario e del reportage attraverso un focus group che sarà coordinato dalla presidente dell'associazione Hub-c Giovanna Romano e dal dirigente Asl Marco Alessandrini. La scelta di affidare parte della comunicazione direttamente ai giovani partecipanti riflette lo spirito del progetto e rappresenta un passo concreto nel loro percorso.

Ecco alcune testimonianze:

“Vorrei che ci fossero più occasioni come quelle di Lettera per Amore, che il mondo ne fosse pieno di possibilità di vicinanza, senza esaltare l'uomo dall'apparenza invincibile ma mettendo in luce, collettivamente, le nostre fragilità che spesso non ci rendiamo conto di condividere con gli altri” (Roberta, 19 anni)

“Lettera per Amore è stata un'esperienza inaspettata, ma necessaria: dare voce ai miei pensieri e condividerli mi ha fatto sentire nel posto giusto al momento giusto. Mi ha ricordato il valore dell'ascolto e della nostra umanità” (Daniel, 28 anni).

“Lettera per Amore ha svelato frammenti sinceri e vulnerabili degli altri, che d'ora in avanti porterò con me, custodendoli per sempre con cura” (Giulia, 22 anni)

“Con Lettera per Amore ho sentito qualcosa dentro di me risvegliarsi, una sensibilità che pensavo di aver perso, sepolta sotto strati di cinismo e disillusione...mi sono riscoperto” (Lorenzo, 25 anni)

Anche lo scrittore Gianfranco Di Fiore ha voluto condividere il suo sguardo sull'esperienza: “È un progetto interessante, ma soprattutto vivo. Ti fa toccare la vita. Spesso i progetti sono cose teoriche e astratte, pieni di cose da dire per forza, ma qui c'è grande umanità che non trovi da altre parti. È difficile anche per uno scrittore affrontare un pubblico che ha da dire cose così sincere e sentite. È un'opportunità sia per chi ascolta che per chi ha delle cose da dire o affrontare.”

Questo il programma per il 31 maggio:

Ore 9:30 – Saluti

• Elisa Quinto, Direttrice Scuola Macondo - Officina delle Storie;

• Giovanna Romano, Presidente Associazione Hub-C ETS.

Ore 10:00 – Presentazione e Visione del documentario e del reportage fotografico,

introduzione:

• Gianfranco Di Fiore, Scrittore;

• Valerio Spezzaferro, Documentarista;

• Marzio Santoro, Fotografo.

Ore 10:45 – Focus group/dialogo collettivo con tutti relatori e partecipanti (moderato da Giovanna Romano e Marco Alessandrini, ma con interventi di D'Addario, Di Fiore, Marramiero, Quinto, Sacco, Santoro, Spezzaferro, Team giovane del Forum FRA);

• Marco Alessandrini, Dirigente ASL Lanciano-Vasto-Chieti;

• Francesco D'Addario, CEO Oltrematica SRL;

• Gianfranco Di Fiore, scrittore;

• Elisa Quinto, direttrice Scuola Macondo – Officina delle Storie;

• Enrico Marramiero, CEO Azienda Marramiero;

• Giovanna Romano, presidente Associazione Hub-c ETS;

• Pierluigi Sacco, Professore di Economia della cultura presso l'Università di Chieti-Pescara;

• Marzio Santoro, fotografo;

• Valerio Spezzaferro, documentarista;

• Team Giovane del Forum FRA.

Ore 11,45 - Testimonianze e confronto aperto con il pubblico in sala;

Ore 12,30 – Conclusioni.