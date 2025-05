Campionato Nazionale di Salvamento Fisdir, sugli scudi l'Asd Effegiquadro

Lo scorso venerdì 23 maggio, presso la Piscina dello Stadio di Terni, si è svolto il Campionato Nazionale di Salvamento Fisdir, riservato ad atleti con disabilità mentale, dove l'Asd Effegiquadro, società di nuoto paralimpico di Pescara che opera all'interno del Centro Sportivo Le Naiadi, ha conquistato 5 volte il podio nelle due specialità previste con tre dei suoi agonisti.

Doppio oro per Manuela Lippolis classe 2000, rispettivamente nel sottopasso a 2 metri e trasporto 3 kg, siglando i suoi 2 miglior crono, argento e bronzo nelle stesse specialità per Ilaria Mambella classe 1986, bronzo ed un quarto posto sfiorando per 2 decimi il podio, Terence Della Fazia classe 1992.

L'allenatore, Giustino Lotti, sottolinea con grande entusiasmo, che grazie al lavoro costante e certosino portato avanti per oltre 10 anni, è ora di raccogliere i frutti, i nostri ragazzi soprattutto a livello nazionale hanno dimostrato oltre alle loro abilità tecniche, di aver acquisito la giusta maturità per gestire una competizione a 360°.