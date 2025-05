24enne denunciato dalla Polizia per furto di grondaie in rame

Continua l’attività della Polizia di Pescara nella prevenzione e nel contrasto dei furti e ricettazione di rame, attraverso mirati e costanti controlli volti a scongiurare l’illecita attività di raccolta e vendita del prezioso materiale, come disposto dal Questore. Gli agenti hanno denunciato un 24enne responsabile del furto di pluviali in rame. In particolare, nella scorsa notte, è arrivata alla Sala Operativa la segnalazione di un uomo che, in zona Porta Nuova, stava rimuovendo grondaie da una palazzina.

Le Volanti hanno raggiunto la zona, da dove la persona segnalata si era già allontanata con la refurtiva. Gli agenti hanno quindi immediatamente attivato le ricerche dell’uomo e, dopo venti minuti, lo hanno intercettato mentre, a bordo di una bicicletta, si dirigeva verso la Tiburtina trasportando le grondaie asportate. Alla vista della volante, il 24enne, dopo aver gettato a terra la refurtiva, si dava alla fuga ma veniva raggiunto e bloccato e, dopo le procedure di identificazione, denunciato per furto. Il materiale è stato infine recuperato e sequestrato.