Scuola Macondo, reading "Storie di ogni genere" con Lorenza Sorino

E' previsto per venerdì 16 maggio alle ore 18:30 presso la Scuola Macondo l'appuntamento con "Storie di ogni genere": “Si tratta di un reading sulle storie che ci accompagnano, ci attraversano, ci trasformano e ci emozionano”, come spiega l'attrice e docente Lorenza Sorino (Unaltroteatro di Ortona), che ha curato l'appuntamento e che sarà impreziosito dalla musica del violoncellista Mehdi Chbary che accompagnerà le letture.

L'evento rientra nel percorso finale del corso "Leggere a voce alta": scopo del corso è stato quello di insegnare a dare voce alle proprie emozioni e a far vibrare il proprio sentire, immergendo i partecipanti nel meraviglioso mondo delle parole. Protagonisti di questo evento finale saranno gli studenti del laboratorio seguiti in questi mesi dalla stessa Sorino, Riccardo Pellegrini e Alessandro Rapattoni, entrambi attori di Arotron di Pianella del direttore artistico Franco Mannella, doppiatore internazionale.

Come spiega Lorenza Sorino, "per il secondo anno portiamo a compimento un corso, insieme agli altri docenti, che guarda molto alle emozioni oltre che alla tecnica: quest'anno ho avuto la fortuna di lavorare con una classe eterogenea che si è applicata con entusiasmo. Do molta importanza a questo evento finale che è il risultato di un lavoro fatto insieme e rappresenta inoltre la combinazione tra parole ed emozioni, tra teoria e pratica. I brani sono stati scelti dai corsisti e rappresentano momenti corali da cui ho attinto le loro parole per trasformarle in testo".