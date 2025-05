Dante Pallotta Ã¨ il nuovo presidente dellâ€™Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara

Dante Pallotta è il nuovo presidente dell’Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Pescara. L’elezione è avvenuta al termine delle votazioni online che si sono concluse lo scorso lunedì 19 aprile, in cui Dante Pallotta ha raccolto il maggior numero di preferenze, 167 voti. Il neoeletto ha poi ricevuto la fiducia del Consiglio insediato - nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio - che ha confermato l’indicazione espressa dagli iscritti. Dante Pallotta succede a Angelo D’Alonzo che ha ricoperto la carica di presidente per otto anni.



Accanto a lui, nel nuovo assetto del Consiglio, sono stati nominati Alessandro Di Fabio, vice presidente; Massimiliano Nerone, segretario; Ilaria Rinaldi, tesoriera. «Sarà fondamentale lavorare con costanza per dare forma concreta al programma che gli iscritti hanno premiato con il loro voto» nelle parole di Dante Pallotta.

Tra i punti centrali dell’agenda del nuovo Consiglio spicca il progetto della Nuova Casa dell’Architetto: la ristrutturazione dell’attuale sede dell’Ordine in piazza Garibaldi a Pescara, avviata durante il mandato precedente attraverso un concorso di progettazione aperto agli iscritti. Ora, con determinazione, si vuole passare alla fase operativa e portare a termine i lavori.



«Restituiremo ai colleghi uno spazio funzionale, contemporaneo, capace di essere luogo di confronto, crescita professionale e sperimentazione» aggiunge il neo presidente.

Un altro obiettivo chiave sarà la valorizzazione della figura dell’architetto, attraverso iniziative sul territorio e un dialogo più stretto con enti e istituzioni, affinché i professionisti possano contribuire in modo attivo alle scelte che riguardano il governo del territorio.

Grande attenzione sarà posta alla formazione professionale obbligatoria, con l’impegno di garantire servizi sempre più mirati ed aumentare l’offerta formativa, soprattutto quella rivolta ai giovani. È prevista la creazione di nuovi forum tematici - veri e propri gruppi di lavoro - oltre a quelli già esistenti, dedicati ai principali ambiti dell'architettura, dall’urbanistica alla cultura. Infine, l’Ordine intende rafforzare la propria partecipazione alle attività nazionali.

I quindici consiglieri eletti nel nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Pescara sono: Greta Burtini, Maria Antonia De Filippis, Alessandro Di Fabio, Daniele Di Nicola, Letizia Egizi, Roberta Giammarino, Silvia Kliti, Patrizia Legrottaglie, Giampiero Lettere, Massimiliano Nerone, Dante Pallotta, Ilaria Rinaldi, Giovanni Sammartino, Michele Maria Santini e Lucilla Toro.