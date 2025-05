Sport e inclusivitÃ : nuovi campi e ormeggi accessibili al Marina di Pescara

Campi sportivi pienamente accessibili e la Bandiera Blu che anche quest’anno, come negli ultimi trentacinque anni consecutivi, sventola ancora sul Marina di Pescara. Sono questi i due traguardi festeggiati questa mattina dalla società partecipata della Camera di commercio Chieti Pescara dove sono stati portati a termine gli interventi di riqualificazione degli impianti da padel nell’area adiacente al parcheggio per i visitatori.

Gli interventi di riqualificazione, cofinanziati dal Fondo Unico Nazionale del Turismo, con il sostegno della Regione Abruzzo, hanno consentito la ristrutturazione degli impianti sportivi non solo dal punto di vista estetico e funzionale, ma anche e soprattutto in un’ottica di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel dettaglio, è stato ristrutturato il fabbricato spogliatoi, è stata realizzata la copertura a servizio di tre campi, sono stati installati sia l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica che quello solare termico per il riscaldamento delle acque a servizio degli spogliatoi, così come l’accesso ai fabbricati e ai campi è stato reso pienamente accessibile anche alle persone con disabilità. Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalle recenti innovazioni al codice della nautica da diporto, è stata individuata una banchina di accosto e ormeggio preferenziale per l’imbarco e lo sbarco di persone con disabilità motorie, presso la quale verrà a breve installato un sollevatore in grado di consentire tali operazioni.

Presenti al taglio del nastro del riqualificato impianto sportivo il presidente dell’Ente camerale, Gennaro Strever, il presidente del porto turistico, Gianni Taucci, e il sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo con delega al Turismo, Daniele D’Amario. Il lavoro svolto al Marina di Pescara rappresenta un modello virtuoso di come si possa coniugare la riqualificazione delle infrastrutture con una visione moderna e inclusiva del turismo e dello sport», evidenzia il presidente Strever.

«L'accessibilità non è solo un requisito tecnico, ma una vera e propria espressione di sostenibilità sociale, di rispetto per la persona e di valorizzazione del territorio. È attraverso questi interventi che si promuove una crescita a beneficio di tutti. Il risultato raggiunto è frutto di un lavoro sinergico che da anni portiamo avanti con determinazione, con l’obiettivo di un’offerta turistica più giusta, moderna e competitiva».

«La piena accessibilità di tutti gli ambienti e la sostenibilità ambientale sono due mission che da anni il Marina di Pescara persegue con estrema cura e attenzione», commenta Taucci. «Garantire alle persone con disabilità di poter praticare gli sport, sia in mare che a terra, è un nostro preciso dovere civico e, in questa direzione, vanno anche i progetti di vela inclusiva che abbiamo presentato proprio nei giorni scorsi al salone nautico Sottocosta promossi in collaborazione con l’asd diNautica, con Assonautica Pescara Chieti e con la Fiv IX Zona e tenuti a battesimo dalla campionessa olimpica e direttore tecnico giovanile Alessandra Sensini».

«Il Marina di Pescara è un fiore all’occhiello della diportistica abruzzese e oggi inauguriamo anche una sezione che oltre ad essere legata allo sport è legata soprattutto all’accessibilità di queste strutture anche grazie al Fondo del Ministero del Turismo», aggiunga D’Amario. «È una splendida giornata, arricchita anche dalla notizia della Bandiera Blu per il Marina, che va a mettere un ulteriore tassello a questa struttura bellissima».

Il taglio del nastro ha rappresentato anche l’occasione per annunciare l’ottenimento, da parte del Marina di Pescara, unico tra i porti turistici abruzzesi, della Bandiera Blu 2025. Un vessillo che il porto turistico ottiene ormai dal 1990 per la qualità delle acque, ma soprattutto per l’eccellenza dei suoi servizi e per le diverse politiche adottate in tema di sostenibilità ambientale, come il sistema di dissalazione marina, l’installazione di pannelli fotovoltaici o il nuovo impianto di distribuzione dei servizi di energia elettrica e di acqua alle imbarcazioni ormeggiate che riduce costi e soprattutto sprechi.

Così come tra i criteri di assegnazione della Bandiera Blu da parte della Fee (Foundation for Environmental Education) un ruolo chiave assume proprio l’accessibilità delle strutture. Servizi e innovazioni, anche digitali, che hanno consentito negli ultimi due anni al Marina di Pescara di essere premiato ai Blue Marina Awards 2023 e di ricevere il Premio Innovazione Smau nel 2024.