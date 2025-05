Al teatro Circus l'anteprima nazionale di "Madri"

Domenica 18 maggio al teatro Circus, alle ore 19, debutta con un’anteprima nazionale lo spettacolo realizzato in CineprOsa da Milo Vallone su testo di Raffaele Morelli e con Tiziana Di Tonno, Valentina Papagna e Dana Gasparro. “Madri” si propone di puntare l’attenzione sui diversi modi di intendere la maternità. Il testo lo si può considerare un dramma di formazione in cui, durante un viaggio in treno, tre donne, Francesca, Giulia e Diletta fino a quel momento sconosciute, allacciano e sciolgono brevi relazioni essendo accomunate, si scoprirà, da alcuni aspetti legati alla maternità e alle sue differenti problematiche.

L’andirivieni di situazioni che si generano dalle diverse esigenze di ognuna, alza il sipario sulle difficoltà delle madri moderne nel relazionarsi con il naturale bisogno di maternità che dovrebbe accompagnare ogni donna nel fisiologico sviluppo fisico, emotivo e caratteriale. Il finale renderà ragione alla necessità di recuperare un punto di vista più umano rispetto all’elaborazione della responsabilità, in una società che appare essere sempre più disimpegnata.

La messa in scena è curata secondo i canoni del progetto CineprOsa che da ormai 18 anni, il suo ideatore, l’attore e regista Milo Vallone, segue come modalità di allestimento dei suoi spettacoli e che vede la commistione dei linguaggi teatrali e cinematografici in un continuo rimbalzo tra il palco e lo schermo, concependo così l’utilizzo dell’audiovisivo in teatro, non solo come elemento di scenografia dinamica ma facendolo essere parte integrante della narrazione.

“Quando la scorsa estate Raffaele Morelli mi ha proposto questo testo – dichiara Milo Vallone, regista dello spettacolo – non ho esitato un attimo nell’accettare di curarne la messa in scena. È un testo denso di significati e prospettive e che a scriverlo sia stato un uomo così come a dirigerlo, credo conferisca allo spettacolo quella maggiore completezza di percezioni da renderlo universale, cercando di rivolgersi a tutti e non solo al cosiddetto “universo femminile”. Il cast poi, vede all’opera tre eccellenti attrici con cui mi onoro di aver condiviso questa esperienza. Anche per questa messa in scena mi sono affidato a quel progetto che creai 18 anni fa e che ho chiamato CinepOsa in cui i linguaggi della scena si fondono con quelli dell’audiovisivo e nel farlo ho scelte l’espediente delle camere di sicurezza del treno e della stazione. Lo spettatore avrà così la sensazione di spiare ciò che gli altri personaggi in scena, non potranno vedere".

L’appuntamento è dunque per domani, 18 maggio, alle ore 19 nel teatro Circus. Prevendite su ciaotickets.it.