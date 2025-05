Al via il servizio di salvamento sulle spiagge, Padovano: "Accolte le nostre richieste su sicurezza"

Al via, da oggi, su tutte le spiagge abruzzesi, il servizio di salvamento, come previsto dall'Ordinanza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto, per quel che concerne la sicurezza. L'Ordinanza è stata emanata dalla Direzione marittima Abruzzo, Molise e Isole Tremiti. "Il provvedimento - spiega Riccardo Padovano, presidente Sib (sindacato balneatori) Abruzzo e Confcommercio Pescara - prevede, al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti, la presenza di un bagnino sulle spiagge, nel fine settimana, nei giorni di sabato e domenica. Dal lunedì al venerdì, fino al 30 maggio prossimo, è prevista la presenza di un bagnino ogni 300 metri di litorale, come pure dal primo al 21 settembre prossimo. Dal primo giugno al 31 agosto, invece, sarà garantita l'assistenza con un bagnino in servizio quotidianamente per ogni spiaggia".

L'Ordinanza della Capitaneria di Porto è stata emanata dopo un incontro richiesto dal sindacato Sib - Confcommercio Abruzzo, che aveva avanzato una serie di richieste. "Abbiamo avuto un primo confronto con il comandante, l'ammiraglio Fabrizio Giovannone, a cui abbiamo esposto le nostre perplessità in merito ad un preliminare di salvamento che prevedeva la presenza costante dei bagnini dal 17 maggio fino al 21 settembre - sottolinea Padovano - illustrando le difficoltà riscontrate nel garantire il servizio per l'intero periodo. Con l'emanazione dell'Ordinanza, meno restrittiva rispetto alla prima ipotesi, abbiamo constatato che le nostre richieste sono state accolte, nel pieno rispetto della sicurezza dei bagnanti e dei turisti che affolleranno le spiagge abruzzesi".

"Il servizio di salvamento nella bassa stagione ovvero dal 17 maggio al 31 maggio e dal 1° al 21 settembre è stato disciplinato in maniera corretta", prosegue Padovano, "così come avevamo chiesto al Direttore Marittimo: siamo riusciti ad ottenere un buon risultato anche se andrà disciplinata meglio la questione relativa all'orario". La figura professionale del bagnino di salvataggio garantisce la sicurezza e il primo soccorso ai fruitori delle spiagge. in caso di necessità. Tra le sue funzioni, oltre all'organizzazione della gestione dell'emergenza, in qualsiasi condizione, anche la tutela dell'ambiente naturale interessato dall'attività balneare, la prevenzione e valorizzazione dell'educazione alla sicurezza balneare e la gestione dei rapporti con le Capitanerie di porto, 118 e altre associazioni della sicurezza balneazione.