Al teatro Circus "Tango Alieno", lo spettacolo dei ragazzi che frequentano il Centro Don Orione

Sabato 24 maggio il teatro Circus ospiterà alle ore 18 lo spettacolo "Tango Alieno", un'iniziativa promossa in occasione dei 50 anni del Centro di riabilitazione Don Orione. "Sul palco ci saranno una ottantina di persone, non solo artisti professionisti - cioè ballerini e musicisti - ma anche non professionisti, vogliamo definirli così, che non guardano ai propri limiti ma alle possibilità che hanno di superare questi limiti, offerte da appuntamenti come questo. Sono i ragazzi che frequentano il Don Orione, che sono stati preparati per l'occasione dell'associazione "l'oltre tango", che collabora con il Centro", ha annunciato in conferenza stampa Renato Di Fiore, responsabile di struttura, affiancato da Gianluca Di Pietro, direttore operativo, e da Mimmo Marcantonio, dell'associazione "L'oltre tango".

"Con l'associazione", ha aggiunto Di Fiore, "puntiamo ad intensificare le attività che migliorano il benessere della persona, non occupandoci solo dell'aspetto fisico ma anche di quello psichico". "E a questo scopo la tangoterapia integra la medicina tradizionale con metodi attestati scientificamente, per migliorare i movimenti e promuovere l'inclusività". "Vogliamo essere presenti, a fianco di chi si trova in condizione di fragilità", ha detto l'assessore Massimiliano Pignoli sottolineando il ruolo del Centro Don Orione, "un punto di riferimento prezioso da 50 anni, occupandosi di ragazzi speciali e consentendo loro di svolgere una vita tranquilla". L'accesso è gratuito, su prenotazione al numero 085 8438000.