Gran Gala della Vela a Roma, premi anche per i giovani abruzzesi

Tra i migliori velisti dell’anno premiati questa sera a Roma, a Villa Miani, da Federazione Italiana Vela e Confindustria Nautica nella 31° edizione del Gran Gala delle Stelle della Vela 2025 ci sono anche quattro giovani atleti di Pescara. Sono Vincenzo Sebastiani e Stefano Troiano che, in equipaggio insieme, hanno ottenuto il terzo posto all’Europe Hobie Cat 16 spi Lake Garda, e Carlo Maria D’Amico e Carlo Dell’Atti che, sempre in doppio, hanno raggiunto il secondo posto nel Campionato Europeo Hobie Dragoon di Campione del Garda e sono arrivati primi nel Campionato Italiano Giovanile in doppio Hobie Dragoon di Pescara.

Entrambi gli equipaggi sono del Circolo Svagamente di Pescara diretto da Mauro Di Feliciantonio, che è anche il loro allenatore federale. Domenico Guidotti, presidente della FIV IX Zona Abruzzo e Molise: