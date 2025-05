Salvini sull'aeroporto: "C'è possibilità di crescere anche a Pescara"

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a margine di un incontro elettorale ieri a Ortona ha parlato anche dell'aeroporto d'Abruzzo, sottolineando che "siamo in definizione del Piano nazionale degli aeroporti perché c'è possibilità di crescere anche a Pescara, da Pescara e per Pescara".

Rispondendo alle domande dei cronisti, Salvini ha poi detto che sul porto di Ortona “stiamo investendo non alcuni milioni, ma alcune decine di milioni di euro per modernizzare, per allargare, per dragare”.

E infine: "Stiamo investendo miliardi di euro sulle strade, sulle ferrovie, sui porti, sull'acqua, che è uno dei grandi temi. Stiamo investendo miliardi di euro in tutta Italia, Abruzzo compreso, per ridurre la dispersione idrica e aiutare l'industria, l'agricoltura e il turismo".