L'Ambasciatrice della Lituania Dalia Kreiviené a Pescara il 3 e 4 giugno

Il Consolato Onorario della Repubblica di Lituania in Abruzzo annuncia l’imminente visita dell’Ambasciatrice della Repubblica di Lituania a Roma, Dalia Kreiviené, che sarà a Pescara martedì 3 e mercoledì 4 giugno prossimi.

La visita dell’Ambasciatrice Kreiviené assume particolare rilevanza in concomitanza con l'inaugurazione del primo volo diretto Ryanair che collegherà Kaunas, seconda città per importanza dello Stato baltico, a Pescara. Questo nuovo collegamento aereo rappresenta un significativo passo avanti nel rafforzamento dei legami tra la Lituania e la regione Abruzzo.

Durante la sua permanenza, l’Ambasciatrice avrà un'agenda ricca di incontri istituzionali e opportunità di networking. Sono previsti colloqui con le autorità locali e regionali, volti a esplorare nuove sinergie e a consolidare i rapporti bilaterali. Inoltre, l’Ambasciatrice si confronterà con i rappresentanti del mondo imprenditoriale e turistico abruzzese, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di partnership economiche e promuovere scambi culturali e turistici tra i due territori.

“La visita rappresenta un’opportunità significativa per rafforzare i legami tra la Lituania e la nostra regione”, afferma il Console Onorario della Repubblica di Lituania in Abruzzo, Maurizio Cocciolito, “promuovendo la collaborazione in vari settori. Sono entusiasta di accogliere l’Ambasciatrice e di facilitare incontri proficui con le autorità locali e la comunità”.