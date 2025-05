In Comune un convegno sulla Pet Therapy

La pet therapy e il cane San Bernardo. Sono i temi al centro di un convegno organizzato per domani, sabato 24 maggio, alle ore 16, nella sala consiliare del Comune di Pescara. Il titolo è "Quando l'uomo non può da solo". Una iniziativa dell'assessore Massimiliano Pignoli che si occupa di Mondo animale ma anche di Disabilità "e in questo caso le due deleghe sono entrambe centrali perché con le associazioni che si occupano di disabilità vogliamo capire come i cani San Bernardo possono dare una mano a chi vive una difficoltà".

A fianco a Pignoli ci sarà Cinzia Santoro, moderatrice dell'incontro, che parla della partecipazione al convegno di "esperti, per illustrare le caratteristiche che deve possedere il San Bernardo con i bambini e con i portatori di handicap", partendo dal presupposto che questo gigante buono può farsi guida di vita.

Interverranno Giovanmbattista Bonomi, presidente del Club Italiano San Bernardo, Marco Della Torre, presidente di Confprofessioni Abruzzo e dell'Associazione nazionale Medici veterinari italiani, e Margherita De Florentiis, rappresentante dell'Ordine dei medici di Pescara, con Marianna Vitullo, medico di medicina generale.