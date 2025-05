“Note di condivisione”, la Gea porta la musica classica nelle periferie

Domenica 1° giugno alle ore 19 la Chiesa dei Santi Angeli Custodi, in via Lago di Posta 6/9, ospiterà il concerto “Note di Condivisione – Dove nasce la musica, rinasce la comunità”, a cura della GEA - Giovane Ensemble d'Abruzzo, orchestra formata da talentuosi giovani musicisti abruzzesi.

L’iniziativa è promossa dall’associazione “L’incanto delle Muse” e sostenuta dalla Fondazione Pescarabruzzo, all’interno di un più ampio percorso culturale e sociale che mira a portare la musica nelle periferie, restituendo centralità all’idea di comunità, aggregazione e partecipazione attraverso l’arte.

In programma musiche di Mozart, Barber, Satie, Sibelius e Respighi, per un’esperienza d’ascolto aperta a tutta la cittadinanza e a ingresso gratuito. Il concerto inaugura simbolicamente l’evento “Crescendo… in armonia” che avrà luogo sabato 8 giugno, una giornata dedicata ai più piccoli, tra laboratori musicali e attività inclusive pensate per coinvolgere bambini e famiglie.