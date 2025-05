Stop ai bus elettrici sulla Strada Parco, scatta una petizione online per chiedere il ripristino

Una petizione online per chiedere il ripristino della linea V1 - La Verde della Tua, il cui servizio, eseguito con bus elettrici sulla Strada Parco, è stato sospeso dopo il pronunciamento del Tar dei giorni scorsi. La sospensione è stata confermata anche dal Consiglio di Stato, a cui era stata presentata una richiesta urgente da parte della società di trasporto. La petizione, sulla piattaforma Change.org, sta circolando sui social e ha già raggiunto e superato le 1.400 firme.

"Con questa petizione chiediamo con forza il ripristino immediato del servizio con autobus elettrici della linea 'V1' della Tua, che collegava in maniera rapida, sostenibile ed efficiente le città di Pescara e Montesilvano lungo il percorso noto come Strada Parco - scrivono i promotori della raccolta firme - Ogni giorno oltre 5.000 persone utilizzavano questa linea, apprezzandone la frequenza (una corsa ogni 10 minuti), la comodità e soprattutto il bassissimo impatto ambientale. Il servizio era particolarmente utile per studenti, lavoratori e famiglie che si spostavano quotidianamente tra Pescara e Montesilvano, senza incidere sul traffico e sull'inquinamento urbano".

Tuttavia "per una ristretta minoranza di residenti che vive a ridosso del tracciato, il servizio è stato sospeso, causando gravi disagi alla stragrande maggioranza degli utenti e generando più traffico, più smog e più caos. È inaccettabile che un'infrastruttura pubblica così utile, moderna e rispettosa dell'ambiente venga abbandonata per compiacere pochi, a discapito del bene comune", concludono i promotori.