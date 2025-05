Playoff serie C: Ternana-Pescara, sold out i biglietti per i tifosi biancazzurri

Cresce a Pescara l'attesa per la finalissima di andata dei play off di serie C contro la Ternana, in programma lunedì 2 giugno alle ore 21,15 in Umbria: come ampiamente annunciato, il settore ospiti del 'Libero Liberati' è sold out. Polverizzati in pochissime ore i 750 biglietti a disposizione della tifoseria pescarese.

Intanto, a seguito della riunione del Gos, è stata autorizzata l'apertura della vendita per il ritorno della finale Pescara-Ternana che si disputerà sabato 7 giugno alle ore 21,15. Da oggi alle ore 15 è possibile acquistare i tagliandi per la gara in programma all'Adriatico. Scontato il pienone. Sono 750 i biglietti a disposizione dei tifosi umbri.