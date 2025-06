79esimo anniversario della Repubblica italiana, le celebrazioni a Pescara

In occasione del 79esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il Comune di Pescara, la Prefettura, la Provincia di Pescara e l’Università “G. d’Annunzio” hanno organizzato una giornata di celebrazioni suddivisa in due momenti, tra riflessione civile, partecipazione scolastica e musica. Le commemorazioni si apriranno alle ore 9 in piazza Garibaldi, davanti al Monumento ai Caduti, con la deposizione di una corona in onore dei Caduti Militari e Civili di tutte le guerre. Un momento solenne per riaffermare il valore della memoria e dell’unità nazionale.

Alle ore 10 le celebrazioni proseguiranno in piazza Italia, davanti alla Prefettura, con una cerimonia istituzionale che prevede:

• la lettura dei messaggi ufficiali delle autorità;

• la presentazione degli elaborati degli studenti delle Scuole Superiori partecipanti al progetto “La Costituzione si racconta”;

• la consegna degli attestati di merito agli studenti;

• un breve concerto del Coro “Ud’A InCanto”, presieduto dalla Prof.ssa Elisabetta Dimauro e diretto dal Maestro Christian Starinieri, che chiuderà la mattinata con un momento di alta suggestione culturale e musicale.

Il programma proseguirà nel pomeriggio, grazie all’iniziativa del Comune di Pescara, della Presidenza del Consiglio Comunale e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Pescara, con tre esibizioni della Fanfara dei Bersaglieri “La Dannunziana”, che porteranno la musica nelle vie e nei quartieri della città:

• ore 18:00 davanti alla chiesa di San Silvestro;

• ore 19:00 nel parco “Mimmo Morelli” in via Pier Paolo Pasolini;

• ore 19:45 in piazza della Rinascita.