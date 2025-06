"Anche quest'anno c'è stata una grande partecipazione all'iniziativa che ha visto questa mattina le giostre gratis per le persone disabili e le famiglie in difficoltà alla festa della Madonna dei Sette Dolori ai Colli". Così l'assessore all'Ascolto del Disagio Sociale di Pescara Massimiliano Pignoli che ha voluto rinnovare l'iniziativa, grazie all'accordo con gli esercenti spettacolo viaggianti rappresentati da Carlo Farese.

“Un grande successo che è andato oltre le più rosee aspettative. Abbiamo avuto oltre 500 bambini delle Associazioni del terzo settore censite dal Comune, delle comunità con minori e delle famiglie disagiate della nostra città. Non ci aspettavamo così tanti bambini che, in una domenica estiva e baciata dal sole, hanno potuto passare qualche ora in spensieratezza grazie all'iniziativa che così come negli anni passati ho organizzato grazie alla preziosa collaborazione con i titolari delle attrazioni e delle giostre del luna park adiacente il Conad, alle spalle della Basilica della Madonna dei Sette Dolori vestita a festa. La disponibilità e la generosità dei titolari del luna park è stata straordinaria”, ha aggiunto.

"Anche quest'anno, appena ho proposto loro questa iniziativa non hanno esitato un secondo a dire si. Si sono subito messi a disposizione per poter ospitare i nostri ragazzi. Hanno messo soldi, personale e tempo e aperto le loro giostre che sono state prese d'assalto da quasi mille bambini che hanno potuto trascorrere una mattinata all'insegna del divertimento e della serenità. Questa iniziativa che ormai - ha concluso l'assessore Pignoli - ripetiamo da diversi anni, spero possa diventare un appuntamento fisso in occasione della Festa dei Colli".