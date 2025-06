SquiLibri parte dal teatro, sul palco del Sirena "Gola" con Valerio Aprea

Ad accendere i riflettori sul Festival di SquiLibri per questa IV edizione, sarà un appuntamento, in anteprima, con il teatro: sul palco dell'Auditorium Sirena di Francavilla al Mare il 19 giugno alle ore 21 arriva Valerio Aprea con lo spettacolo "Gola e altri pezzi brevi", in cui l'attore legge alcuni dei monologhi scritti da Mattia Torre.

SquiLibri che quest'anno si terrà dal 20 al 22 giugno, è un progetto della Scuola Macondo di Pescara, il Festival vede la direzione artistica dello scrittore e sceneggiatore abruzzese Peppe Millanta ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Francavilla al Mare guidato dalla sindaca Luisa Russo e l'impegno dell'assessora alla cultura Cristina Rapino.

"In mezzo al mare" è il primo monologo scritto nel 2003 da Mattia Torre, e interpretato da Valerio Aprea. Nel 2012 è stato inserito da Dalai Editore nella raccolta omonima dei principali monologhi che Torre ha scritto di lì in seguito, ampliati nel 2019 per Mondadori e in audiolibro per Emons Edizioni.

Tre di questi, "Colpa di un altro", "Yes I can" e "Gola", oltre a uno stralcio di "In mezzo al mare" vengono proposti dallo stesso Valerio Aprea in un assolo spietato ed esilarante al tempo stesso, che fotografa un paese in balìa di una fame atavica, e votato inesorabilmente al raggiro, alla menzogna, al disperato inseguimento di un lusso sfrenato e delirante.

Il tutto sulle musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia composte per "Figli", l'ultimo film scritto da Mattia Torre, scomparso prematuramente nel luglio 2019, all'età di 47 anni, dopo una lunga malattia.