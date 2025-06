Giovani Democratici: "Maxischermo e navette gratuite per la finale di ritorno del Pescara"

“Chiediamo pubblicamente che il Comune di Pescara si attivi per allestire almeno un maxischermo, in un'area ritenuta idonea, per consentire a tutte e tutti i pescaresi che non hanno avuto modo di acquistare il biglietto di poter vedere collettivamente la finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Pescara e Ternana, in programma il 7 giugno alle 21:15 allo Stadio Adriatico Cornacchia di Pescara”. Così in una nota i Giovani Democratici di Pescara.

“La partita è la più attesa dell'anno e si tratta di un'occasione di straordinaria importanza per tutta la nostra comunità, oltre che un'opportunità per gli esercizi commerciali e l'economia della città”, aggiungono.

“Altresì”, dicono ancora i Gd, “riteniamo opportuno che il Comune si impegni con la società del trasporto Tua per predisporre un servizio di navette gratuite per poter raggiungere sia lo Stadio Adriatico che l'evento con maxischermo e fare ritorno a casa”.