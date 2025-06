Arotron cerca collaboratori per l’Estate dell’Aratro 2025

La Compagnia dell'Aratro, Franco Mannella e tutti gli artisti ospiti dell'Estate dell'Aratro cercano collaboratori per l'Estate dell'Aratro 2025 di Pianella. Alla base è indispensabile la passione per l'arte e la cultura: si cercano persone che abbiano voglia di mettersi in gioco e aiutare a costruire un senso di comunità intorno all'offerta culturale e che possa portare anche ad una collaborazione più stabile.

"Chiediamo - spiega la Compagnia - disponibilità per almeno una delle date, con una spiccata preferenza per le date del 28 giugno e del 12 luglio, poiché gran parte di noi sarà impegnata sul palco in quei giorni. Il compito sarà quello di accogliere gli spettatori e farli sentire a casa, supportando lo staff di Arotron nelle operazioni utili anche a creare nuove tessere associative. Come volontario, avrai diritto ad una tessera associativa gratuita per entrare a far parte della nostra associazione. Avrai l’opportunità di conoscere persone che condividono le tue passioni e la tua sensibilità, e lavorerai a stretto contatto con gli artisti, avendo modo di assistere al “dietro le quinte” dell’organizzazione di spettacoli dal vivo. Sarai immerso nella natura della campagna pianellese, in un ambiente incontaminato e ricco di fascino, tra i profumi della campagna d’estate e i colori dei tramonti sul Gran Sasso, tra gli ulivi e il fieno appena tagliato".