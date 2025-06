Renzetti sulla casa di comunità della Asl e sul Giardino dei giusti

“Pescara avrà una nuova area verde attrezzata, che diventerà il Giardino dei giusti, per ricordare le figure esemplari che hanno contribuito al bene comune e alla salvaguardia dei valori universali di giustizia e solidarietà. Il parco sarà progettato e realizzato dalla Asl, con il contributo del Comune, e potrà essere fruito da tutti i cittadini di Pescara, e nascerà tra via Polacchi e strada provinciale per Pescara - San Silvestro. Sempre la Asl realizzerà una casa di comunità, in via 8 marzo, su un terreno con destinazione urbanistica a servizi pubblici messo a disposizione dal Comune. Quest'ultimo intervento verrà effettuato con fondi Pnrr”.

Così il capogruppo di Forza Italia Roberto Renzetti, che parla di “due fatti indubbiamente positivi per la nostra città, che si svilupperanno in due aree dello stesso comparto nelle quali si interverrà nel rispetto della destinazione prevista e cioè rispettivamente verde e servizi, come ben sanno i cittadini che vivono in quella zona. Ma il Pd ha sempre la capacità di far emergere aspetti negativi ovunque e sa ipotizzare catastrofi di ogni genere per ogni progetto portato avanti da questa amministrazione. L'iter per cogliere questi due obiettivi sta andando avanti e dovremmo essere tutti soddisfatti della nascita di un nuovo grande spazio verde, peraltro dedicato a chi ha saputo distinguersi”.

E aggiunge: "Questo parco sarà una certezza, una bella certezza, anche se il Pd non sa afferrare la positività di una operazione del genere, che vede la partecipazione anche della Fondazione Pescarabruzzo e che porta con sé anche un secondo fattore strategico e cioè la nascita di una casa di comunità, una struttura sanitaria per la quale la Asl è riuscita ad aggiudicarsi fondi Pnrr. Così Pescara si migliora, ottimizza i propri spazi e fa crescere i servizi ai cittadini: credo sia oggettivo, anche se il Pd non riesce a cogliere la rilevanza di tali interventi e preferisce cavalcare il malcontento di alcuni cittadini, seppur legittimo dal loro particolare punto di vista, anziché tenere conto dei benefici previsti per l'intera comunità pescarese. E' arrivato il momento che il Pd accetti un dato incontrovertibile: mentre il centrosinistra polemizza sempre, il centrodestra continua ad impegnarsi per cambiare la città. E i risultati arrivano".