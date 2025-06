Furto in una struttura sportiva nella zona di San Donato: 41enne arrestato

Questa notte gli agenti della Polizia di Pescara hanno tratto in arresto un 41enne, sorpreso all’interno di una struttura sportiva in zona San Donato. L’uomo è stato colto in flagranza di reato in quanto, dopo essersi introdotto all’interno dell’edificio mediante l’effrazione di alcuni infissi, si è impossessato di parte del denaro contenuto in alcuni registratori di cassa.

Erano le 4:30 circa di questa notte quando gli equipaggi delle volanti sono intervenuti presso la struttura dove era stata segnalata, sul numero di emergenza, l’attivazione dell’allarme antiintrusione. Gli agenti hanno dapprima bloccato le potenziali vie di fuga e, dopo aver scavalcato la recinzione, hanno notato la sagoma di una persona che tentava invano di nascondersi dietro le siepi.

L’uomo veniva immediatamente raggiunto e bloccato. Nel corso degli accertamenti eseguiti mediante il sopralluogo negli ambienti dell’edificio, veniva riscontato il danneggiamento di una porta antipanico e la rimozione di alcuni registratori di cassa che il 41enne aveva asportato e portato all’esterno della struttura per prelevare il denaro in essi contenuto.

Quest’ultimo nel corso di una perquisizione sul posto veniva trovato in possesso di svariate banconote che venivano restituite all’avente diritto. L’uomo, stante la flagranza del reato, è stato dichiarato in arresto per furto aggravato. La misura precautelare adotta è stata convalidata dall’autorità giudiziaria nel corso della mattinata odierna.