Funambolika debutta al Porto Turistico con “L’Uomo Calamita” e conquista il pubblico pescarese

Proseguono fino a domenica 15 giugno le repliche dello spettacolo “L’Uomo Calamita”, che ha inaugurato la 19ª edizione di Funambolika - Festival Internazionale del Nuovo Circo, promosso dall’Ente Manifestazioni Pescaresi e ideato e curato dal regista e storico del circo Raffaele De Ritis. Il grande entusiasmo per il debutto dello spettacolo al Porto Turistico Marina di Pescara si riflette nella straordinaria partecipazione di pubblico che, sera dopo sera, affolla il tendone del Circo El Grito, considerata tra le realtà più significative del nuovo circo europeo.



“L’Uomo Calamita”, firmato da Giacomo Costantini e Wu Ming 2, è un’opera che intreccia illusionismo, musica dal vivo, acrobazia e letteratura, offrendo un’esperienza immersiva e sorprendente. Considerata una delle produzioni più innovative del panorama circense nazionale, è un vero esperimento tra circo e scrittura, che ha assunto come modello creativo il dialogo tra la costruzione del soggetto narrativo di un romanzo e, in parallelo, la stesura drammaturgica di un’opera circense. Il risultato è un progetto ibrido e originale: uno spettacolo da leggere e un libro da vedere.



Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, lo spettacolo narra l’epopea di un supereroe improbabile che si ribella all’assurdità del conflitto, evocando l’umanità nascosta nei gesti poetici di un circo clandestino. Sospeso tra storia e fantasia, il racconto prende vita grazie alla voce narrante in scena di Wu Ming 2, alle musiche originali di Cirro, e alle acrobazie mozzafiato che trasformano il palco in una dimensione sospesa tra reale e immaginario.



Il pubblico assiste alle imprese dell’uomo calamita, dotato di misteriosi superpoteri: tra magnetismo fisico e potenza visionaria, lo spettacolo mantiene lo spettatore con il fiato sospeso, in un crescendo che fonde linguaggio del corpo, parola e suono in un’unica tensione emotiva.



Il Circo El Grito nasce nel 2007 dall’incontro tra Fabiana Ruiz Diaz (Uruguay) e Giacomo Costantini, considerati dalla stampa i pionieri del circo contemporaneo in Italia. Con 15 produzioni all’attivo e oltre 2000 repliche in tutta Europa, la compagnia anima oggi SIC/Stabile di Innovazione Circense, il primo centro di produzione dedicato al circo contemporaneo e riconosciuto dal Ministero della Cultura.



Il festival proseguirà dal 18 al 21 giugno, sotto il tendone del Circo El Grito, con l’anteprima nazionale di “Un Amour en Couleur”, la nuova creazione poetica e visionaria di Fabiana Ruiz Diaz. Biglietti disponibili sul circuito Ciaotickets (e relativi punti vendita) e al botteghino la sera degli spettacoli. Sul sito Internet www.funambolika.com , sulle pagine Facebook e Instagram del festival, saranno pubblicati approfondimenti, immagini, trailers e curiosità sul programma.

PROGRAMMA FUNAMBOLIKA 2025



Da giovedì 12 a domenica 15 giugno – Tendone El Grito, Porto Turistico Marina di Pescara– ore 21:15

L’UOMO CALAMITA – Circo El Grito (Italia)

Un’opera di circo contemporaneo, illusionismo e letteratura scritta da Wu Ming 2 e Giacomo Costantini.

Da mercoledì 18 a sabato 21 giugno – Tendone El Grito, Porto Turistico Marina di Pescara– ore 21:15

UN AMOUR EN COULEUR – Circo El Grito (Italia)

Anteprima nazionale della nuova creazione di Fabiana Ruiz Diaz, in scena con Jorge Albuerne e Felipe Flores, accompagnati dal musicista Fabio Guandalini.

Martedì 1° luglio – Arena del Porto Turistico Marina di Pescara– ore 21:15

A SIMPLE SPACE – Gravity & Other Myths (Australia)

Per la prima volta in Italia, la compagnia australiana presenta uno spettacolo acrobatico di fama mondiale. Sette acrobati e un percussionista sfidano i limiti del corpo in uno spazio condiviso col pubblico.

Lunedì 7 luglio – Teatro Massimo – ore 21:15

HEKA - Non tutto è come sembra – Gandini Juggling (UK)

Unica data italiana per la nuova produzione firmata da Sean Gandini e Kati Ylä-Hokkala. Uno spettacolo che fonde giocoleria e magia, ispirato alla dea egizia Heka. In scena: oggetti che appaiono, svaniscono, levitano.



BIGLIETTI

TENDONE CIRCO EL GRITO – Porto Turistico Marina di Pescara - Ore 21:15

L’UOMO CALAMITA – Da giovedì 12 a domenica 15 giugno

UN AMOUR EN COULEUR – Da mercoledì 18 a sabato 21 giugno

Posto unico: €12

Ridotto (fino a 12 anni): €5

CARNET “EL GRITO” – valido per entrambi gli spettacoli - Adulti: € 18

ARENA del Porto Turistico Marina Di Pescara – Martedì 1° luglio - Ore 21:15

A SIMPLE SPACE – Gravity & Other Myths (Australia)

Posto unico: € 12

Ridotto (fino a 12 anni): € 5

TEATRO MASSIMO di Pescara – Lunedì 7 luglio - Ore 21:15 (posti numerati)

HEKA - Non tutto è come sembra – Gandini Juggling (UK)

Adulti: Settore A: € 20; Settore B: € 15; Galleria C: € 10

Ridotto (fino a 12 anni): Settore A: € 8; Settore B: € 8; Galleria C: € 5