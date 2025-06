Giornata nazionale dello sport, le iniziative a Pescara davanti al teatro d'Annunzio

Anche Pescara si unisce alle iniziative promosse in tutta Italia in occasione della Giornata nazionale dello sport, con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini e, in particolare, i giovani. L'appuntamento è fissato per sabato 14 giugno, dalle ore 17, nella zona antistante il teatro G. d'Annunzio, sul lungomare sud.

Un invito "a esserci, in questa giornata speciale", arriva dall'assessore allo sport Patrizia Martelli e dal consigliere comunale Adamo Scurti, che è delegato provinciale del Coni e annuncia "una serie di attività sportive, dalla pallamano alla danza sportiva, passando per rugby in carrozzina, ginnastica ritmica e camminata metabolica. Ci saranno associazioni, tecnici, istruttori e il Gruppo cinofili della Guardia di finanza, dalle ore 15, oltre all'Avis. Un'ottima occasione", dice Scurti, "per avvicinarsi allo sport e per conoscere tante discipline e realtà affascinanti, tra l'altro in concomitanza con il Giubileo degli sportivi".

“Celebriamo con entusiasmo la Giornata Nazionale dello Sport, un appuntamento al quale il Comune di Pescara crede profondamente e che ha voluto sostenere con convinzione, concedendo il patrocinio all’evento in piena sinergia con il Coni Abruzzo. Lo sport è un pilastro fondamentale della nostra attività amministrativa perché è educazione, benessere, inclusione. È uno strumento straordinario per trasmettere valori autentici come il rispetto, il gioco di squadra, l’impegno e la solidarietà. Ed è proprio partendo da questi principi che costruiamo una comunità più forte, unita e consapevole. In questa giornata, vedremo tanti ragazzi e ragazze scendere in campo insieme alle famiglie, per divertirsi, mettersi alla prova, vivere momenti di gioia e crescita personale. E saranno proprio loro, i più giovani, i protagonisti di un futuro migliore, anche grazie allo sport. Continueremo a sostenere iniziative come questa perché, oltre a promuovere sani stili di vita e valori fondamentali, rappresentano anche un’opportunità di sviluppo per il nostro territorio. Lo sport è infatti un volano per il turismo e per la promozione dell’immagine della nostra città, capace di attrarre persone, energie e investimenti. Pescara sarà sempre al fianco dello sport, perché lo sport è vita, cultura e futuro”.