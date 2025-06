Il Comune acquisisce gratuitamente un'area di via Mezzanotte per riqualificare e ampliare il tratto finale della strada

E’ arrivato oggi il via libera della commissione comunale presieduta dal consigliere Giuseppe Bruno alla delibera, da sottoporre all’attenzione del Consiglio, sulla acquisizione a titolo gratuito al patrimonio del Comune delle aree di via Mezzanotte, da destinare alla sistemazione e all’ampliamento di questa strada. Ne parlano il consigliere Bruno e l'assessore proponente Alfredo Cremonese sottolineando l'importanza di questo passaggio. Via Mezzanotte (che collega via Pepe con via Vespucci), subisce un restringimento nella parte finale, il che determina un ostacolo al transito dei veicoli.

Per uniformare la carreggiata rispetto a quella esistente nelle vicinanze, il Comune ha ottenuto dal proprietario la cessione gratuita delle aree che comportano il restringimento della sede stradale (prima dell’incrocio con via Vespucci), per un totale di circa 1.500 metri quadri, spiega Bruno, annunciando che la delibera è stata votata favorevolmente e presto arriverà in aula. Il presidente della commissione Lavori Pubblici Massimo Pastore illustra la genesi di questo passaggio e anche i progetti futuri.

“Grazie all’interlocuzione degli anni scorsi con la Regione, e nel caso specifico con l’assessore Nicola Campitelli e con il presidente Marco Marsilio, il Comune ha potuto partecipare al bando Pinqua, che ha finanziato gli interventi di riqualificazione del lungomare sud (dall’entrata del porto turistico alla rotatoria di via Vespucci), l’ultimazione dei marciapiedi di Borgomarino sud e il completamento di via Mezzanotte: questa strada, infatti, è stata già riqualificata da via Pepe a via Bernabei e mancava un ultimo tratto. Ora, grazie ai fondi legati al bando Pinqua, interverremo anche sull’ultimo tratto, da via Bernabei a via Vespucci, e la cessione delle aree al Comune concretizza la possibilità di realizzare il progetto”.

In commissione c’era anche l’assessore Cremonese che ringrazia il settore Patrimonio e il settore Lavori pubblici per aver “portato avanti l’operazione per acquisire gratuitamente un’area importante per la città che impediva di pianificare la realizzazione di una viabilità adeguata. Un lavoro di squadra fondamentale", dice l'assessore. "Ringrazio anche i proprietari che hanno mostrato sensibilità nei confronti del Comune. Stiamo rivoluzionando la parte sud della città e questa operazione consentirà di potenziare l’asse viario della zona, a beneficio della crescita di Pescara”.