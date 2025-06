Estatica 2025, parte al Marina di Pescara la stagione dei grandi eventi

I riflettori si accendono sul Marina di Pescara dove sta per iniziare una nuova stagione all’insegna della musica, dello spettacolo e dell’intrattenimento. Prende il via l’edizione 2025 di Estatica, il cartellone degli appuntamenti estivi che, per oltre due mesi e mezzo, vedrà le due location del porto turistico – l’Arena e la Main Area – animarsi con festival, concerti, spettacoli ed eventi culturali per tutti i gusti e le età. Dal jazz al rock, passando per il cantautorato italiano, il rap, la letteratura, il nuovo circo, il teatro dialettale e molto altro. Oltre 60 gli appuntamenti in calendario presentati questa mattina dal presidente della Camera di commercio Chieti Pescara Gennaro Strever e dal presidente del Marina, Gianni Taucci, alla presenza degli organizzatori delle diverse rassegne in programma.

Anche quest’anno, infatti, oltre alla riconferma degli storici appuntamenti con Mediterranea e Fermenti d’Abruzzo, sono state rinnovate le collaborazioni con i principali festival del capoluogo adriatico che hanno scelto il Marina di Pescara per i loro appuntamenti. Si inizia con Funambolika, il festival del nuovo circo giunto alla sua XIX edizione. Dal 12 al 21 giugno e poi ancora il 1° luglio, tra il tendone e l’Arena, la kermesse circense terrà il pubblico con il naso all’insù e il fiato sospeso, assistendo alle evoluzioni e ai trucchi sorprendenti di artisti provenienti da tutto il mondo. Il Marina di Pescara ospiterà poi, anche nell’estate 2025, i sette appuntamenti del Pescara Jazz (8-14 luglio) con artisti del calibro di Stefano Bollani e Billy Cobham. Rimanendo in tema di rassegne consolidate sul territorio, anche il Fla – Festival di libri e altrecose – si sposterà vista mare per un’anteprima che vedrà sul palco i reading di Fumettibrutti e Guido Catalano e una serata tra letteratura e musica con Diego De Silva e il Trio Malinconico (18-20 luglio). Il mese di agosto si aprirà con un altro festival particolarmente apprezzato dal pubblico: Concerti sotto le stelle. Otto appuntamenti che vedranno alternarsi sul palco, tra gli altri, Rosalia De Souza (12 agosto), Antonella Ruggiero (25 agosto) e Placido Domingo Junior (27 agosto).

Le casse torneranno a vibrare, invece, l’8 agosto con “Back to Base”, una serata dedicata al leggendario Base Club per rivivere il meglio della musica anni ’90 con i dj che hanno reso indimenticabili tante serate pescaresi. A seguire, dal 9 all’11 agosto, lo Zoo Music Fest porterà nella Main Area la dance elettronica dei Planet Funk, le nuove barre dure e critiche di Fabri Fibra e il political-rap di Willie Peyote. E ancora, il Festival dannunziano e il Terrasound chiuderanno la stagione dei festival musicali, alternando concerti nella Main Area nella prima settimana di settembre. Nel primo caso, a salire sul palco saranno due artisti dal sound molto diverso: Guè Pequeno (3 settembre) e Cristiano De Andrè (7 settembre). Il Terrasound, invece, animerà il Marina con due serate che vedranno sul palco ben 9 artisti: Psicologi+Franco126+Centomilacarie (5 settembre); Kid Yugi, Rrari dal Tacco, Papa V, Nerissima Serpe, Fritu, Promessa (6 settembre).

Oltre ai festival, saranno tantissimi i singoli appuntamenti promossi nell’ambito del cartellone di Estatica, con il coordinamento di Spray Records, che garantiranno grandi emozioni e puro divertimento sotto le stelle. Il cantautorato italiano sarà rappresentato da Mimmo Locasciulli (22 giugno), Ninè Ingiulla (29 giugno), Gennaro Varone e la sua band (16 luglio), Umberto Tozzi (29 luglio), Francesco Gabbani (21 agosto), Nino D’Angelo (22 agosto) e le serate “Cover Lover”: “E cantava le canzoni - Lucio, Ivan e Rino” (26 luglio), “Mom – Mia, Ornella, Mina” (2 agosto), Poohlsazioni (3 agosto), “Tel – Tenco, Endrigo, Lauzi” (17 agosto).

Si riderà con Enrico Bignano il 23 agosto, ci si emozionerà con i diversi sound in occasione del tradizionale format Acustica (28 giugno, inizio ore 19.30), che vedrà in scena tantissimi artisti abruzzesi, e ci si scatenerà con gli appuntamenti del Combat Rock (25 luglio Floyd & Floyd, 27 luglio The Biggest Combat Rock Band, 13 agosto AC/DC Rock Fest e 16 agosto Best Rock Songs) e con l’Harbour Reggae Festival (14 agosto).

Non mancherà la solidarietà, con lo spettacolo Le Cantrici di Maja & Frozen Band in favore dell’associazione Isav (17 luglio), il teatro dialettale con la compagnia Li Sciarpalit di teatro e… (4 agosto) e gli appuntamenti dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Anche quest’anno, infatti, il Marina di Pescara farà da cornice alla Mostra Mediterranea, evento di punta della Camera di Commercio Chieti Pescara e giunto alla sua 34esima edizione, che metterà in vetrina le tipicità agroalimentari abruzzesi dal 4 al 6 luglio e che ospiterà al suo interno una delle tappe di Cerasuolo a Mare, la kermesse promossa da Confesercenti provinciali e dedicata all’abbinamento tra i sapori del mare e i profumi del vino rosato regionale. E per gli amanti della birra, imperdibile l’appuntamento con la decima edizione di Fermenti d’Abruzzo, il festival delle birre artigianali abruzzesi che dal 28 agosto al 1° settembre, garantirà cinque giorni di degustazioni guidate, intrattenimento corsi, workshop e musica live.

«Estatica 2025 conferma il ruolo del Marina di Pescara come cuore pulsante della cultura e del turismo regionale», dichiara il presidente della Camera di commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever. «Con un programma ricco di eventi e iniziative, e con il ritorno di Mediterranea, celebriamo le eccellenze del nostro territorio e rafforziamo l’identità dell’Abruzzo come destinazione turistica di primo piano. Ora è il momento di investire nella ricettività, per accogliere al meglio i visitatori e sostenere lo sviluppo economico locale».

«Estatica si conferma sempre più come un vero e proprio contenitore di eventi, grazie a un porto turistico capace di accogliere i numerosi appuntamenti dell’estate pescarese, mettendo a disposizione la propria macchina organizzativa e i propri spazi: dall’Arena, pensata per eventi più raccolti, alla Main Arena, che può ospitare fino a 2.000 posti a sedere», aggiunge il presidente del Marina, Gianni Taucci. «Ringraziamo le diverse realtà organizzative, dal Comune di Pescara all’Ente Manifestazioni Pescaresi, passando per tutte le società e le associazioni che hanno scelto nuovamente il Marina, perché lo considerano un luogo di pregio, sempre più centrale nella vita culturale e sociale della città. Per noi, Estatica è soprattutto un luogo di condivisione ed è con grande spirito di collaborazione che ospitiamo e ci mettiamo a disposizione dei tanti attori coinvolti che, mantenendo la piena autonomia e identità delle rispettive rassegne, contribuiscono a rendere speciale l’estate pescarese».