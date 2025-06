Meeting su “Pianificazione Strategica nell’Area Urbana Funzionale pescarese”

Si terrà martedì 17 giugno, alle ore 16 presso l’Aula 31 del Campus universitario di viale Pindaro, l’incontro conclusivo del percorso di pianificazione strategica dell’Area Urbana Funzionale “AUF”. Sarà un momento significativo di restituzione e condivisione dei risultati raggiunti, frutto di un processo partecipativo che ha il Comune di Pescara come capofila e che ha coinvolto l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, le istituzioni, il mondo imprenditoriale, le associazioni e il territorio. Nel corso del meeting saranno illustrati i progetti strategici individuati dal gruppo di lavoro della “d’Annunzio” che potrebbero costituire aree di investimento nel breve, medio e lungo periodo e verranno altresì presentate le scelte strategiche ipotizzate dal Comune di Pescara.

Sarà l’occasione, inoltre, per definire il primo progetto da finanziare con i fondi immediatamente disponibili e per riflettere sulle prospettive future e sulle opportunità di sviluppo e coordinamento con politiche e misure già attive o di futura attivazione. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Rettore della “d’Annunzio”, Liborio Stuppia, del Sindaco di Pescara, Carlo Masci, e della professoressa Gilda Antonelli, docente di organizzazione Aziendale e Gestione delle Risorse Umane presso il Dipartimento di Economia della “d’Annunzio”, Delegata del Rettore al Placement di Ateneo nonché Responsabile scientifico del Progetto AUF.

Il Gruppo di lavoro della “d’Annunzio”, composto da Simone Di Zio, Massimo Angrilli, Susanna Ferrini, Alessandro Crociata e Gilda Antonelli presenterà le linee di Pianificazione strategica dell’AUF Pescara, che vanno dagli scenari futuri alle infrastrutture ciclistiche della rete delle greenways, dal collegamento pedonale dell’aeroporto alle infrastrutture ciclistiche destinate ai paesaggi del vino fino ai Territori in gioco e a “TRAborghi e TRAbocchi”. Ester Zazzero, Coordinatrice del Progetto AUF Pescara, illustrerà poi le scelte di Pianificazione mentre il Direttore Generale della BCC Abruzzi e Molise, Fabrizio Di Marco, parlerà di “Credito, relazione e valore condiviso per il territorio”. Le conclusioni saranno affidate all’Assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, che illustrerà le linee di intervento della programmazione regionale del FSE Plus in materia di occupazione, con focus sul Progetto “Giovani e Lavoro”, finalizzato a favorire il match tra domanda e offerta di lavoro, con illustrazione degli Avvisi regionali pubblicati ed in corso di pubblicazione.

“Il progetto AUF del Comune di Pescara - spiega la professoressa Gilda Antonelli - rappresenta un modello virtuoso di pianificazione territoriale integrata, che ha mappato e valorizzato le potenzialità dei venti Comuni dell'area funzionale urbana di Pescara, sviluppando una progettualità multi-livello su mobilità sostenibile, riqualificazione urbana, identità territoriale e tutela ambientale. La prima iniziativa concreta, cioè il bando per la riqualificazione degli edifici a fini ricettivi che dovranno rispettare il Marchio identitario di “qualità dell’abitare” TRAborghi e TRAbocchi, rivolto ai potenziali imprenditori in tutti i comuni - sottolinea la professoressa Antonelli - testimonia la capacità del progetto di mettere a sistema le risorse territoriali attraverso un partenariato solido e strategico, creando le basi per uno sviluppo turistico-ricettivo diffuso e sostenibile che valorizzi l'identità unica di questa area funzionale”.