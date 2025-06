Protezione Civile: approvato piano emergenza diga di Alanno

Il vicepresidente vicario della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, in qualità di Autorità regionale di Protezione Civile, ha firmato il Decreto riguardante il Piano di emergenza (Ped) della diga di Alanno in provincia di Pescara. Il Piano di Emergenza risponde alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2014 che indica gli indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe.

Il Piano definisce un modello di intervento per l'indirizzo della pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile, in ordine a determinate fasi di allertamento, al fine di coordinare le azioni emergenziali dei singoli enti ed organismi presenti negli ambiti territoriali interessati da situazioni di pericolo connesse con la propagazione di possibili onde di piena originate da manovre degli organi di scarico o anche dall'ipotetico collasso dello sbarramento.

"Un provvedimento importante per garantire la sicurezza di tutti i cittadini anche nei momenti più delicati, che mi auguro non si debbano comunque mai verificare", ha dichiarato il vicepresidente Imprudente.