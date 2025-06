Tappa pescarese per Pierluigi Bersani per la presentazione del suo libro “Chiedimi chi erano i Beatles”

Farà tappa a Pescara mercoledì 25 giugno alle ore 21, nel piazzale antistante il teatro d’Annunzio, il tour che Pierluigi Bersani, già Ministro e segretario del Partito Democratico, sta compiendo per la presentazione del suo libro “Chiedimi chi erano i Beatles – I giovani, la politica, la storia” edito da Rizzoli. Presenteranno il libro, insieme all’autore, Giovanni Legnini, Commissario straordinario per la ricostruzione, Antonio Blasioli, Vice Presidente del Consiglio Regionale e Carmen Ranalli, segretaria provinciale del Partito Democratico di Pescara.

A moderare l’incontro sarà Daniela Senepa, giornalista Rai Abruzzo. “Una serata dove memoria, futuro, speranze e idee prendono forma – afferma Blasioli. Partiremo da qui, dalle pagine di “Chiedimi chi erano i Beatles” di Pier Luigi Bersani, per attraversare insieme un racconto che intreccia politica, storia e generazioni”.

Un libro nato da un viaggio lungo l’Italia, fatto di dialoghi sinceri con studenti, attivisti e giovani militanti, per riflettere sul senso della buona politica, sul lavoro, sulla rappresentanza e sulle sfide del nostro tempo. Pier Luigi Bersani, con il suo stile diretto e generoso, ci accompagna in un confronto schietto e appassionato, mettendo in campo la sua esperienza di una vita nella sinistra italiana — da ministro a segretario del Partito Democratico, fino alla scelta di non ricandidarsi per dedicarsi alla memoria e alla formazione delle nuove generazioni.