Nuovo direttivo e presidente Aidp Abruzzo e Molise: i nomi

Nella tenuta di Pietra Pizzuta a Torre de’ Passeri, si è tenuta ad inizio Giugno l’assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP) Abruzzo e Molise, diramazione regionale dell’AIDP nazionale che conta circa 5mila iscritti tra direttori del personale e professionisti delle risorse umane, che ha eletto Domenico Giangiulio nuovo Presidente. Il neo presidente prende il posto di Maura Zuccarini, che nel 2024 ha guidato il congresso nazionale dell’AIDP, con circa mille partecipanti provenienti da tutta Italia, che si è tenuto al Pala Dean Martin di Montesilvano.

Domenico Giangiulio, originario di Popoli e residente da diversi anni nell’area pescarese, è un professionista con una solida esperienza internazionale nel campo delle risorse umane. Attualmente ricopre il ruolo di Director, Talent Management EMEA presso il gruppo Aptar, leader globale nella produzione e distribuzione di sistemi di erogazione, con sedi italiane in Abruzzo, a San Giovanni Teatino e Manoppello. Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza in Spagna, dove ha lavorato presso una consociata del gruppo nelle vicinanze di Barcellona, e oggi è responsabile dello sviluppo delle persone in tutta l’area Europa e Medio Oriente.

“È con grande onore ed entusiasmo che assumo il ruolo di presidente della nostra comunità AIDP Abruzzo e Molise. Inizio questo percorso con profondo senso di responsabilità e con la convinzione che oggi, più che mai, abbiamo bisogno di riconnetterci, innovare e crescere insieme. Viviamo un tempo di trasformazioni profonde nel mondo del lavoro e nella gestione delle persone. In questo contesto, AIDP deve essere un punto di riferimento: un luogo di confronto autentico, inclusivo e partecipativo, di crescita personale e professionale, e di costruzione di valore condiviso per le persone, le organizzazioni ed il territorio - spiega il neo Presidente AIDP Abruzzo e Molise - Di fondamentale importanza fare rete, ascoltarsi e collaborare tra professionisti, aziende, enti e giovani del territorio, promuovendo una cultura associativa inclusiva e partecipativa. Inoltre, ribadisco l’impegno dell’associazione nel promuovere l’innovazione, la formazione e la crescita professionale, ed il rafforzamento del gruppo giovani e delle future generazioni di professionisti delle risorse umane, con uno sguardo attento alle sfide del contesto territoriale, nazionale e internazionale.

La nuova squadra. Accanto al nuovo presidente, è stata presentata anche la nuova squadra che guiderà l’associazione per il prossimo triennio. Un team eterogeneo, motivato e ricco di competenze, pronto a valorizzare il ruolo delle Risorse Umane nel territorio: Simona Di Nucci e Carlo Duronio (vice presidenti), Valentina Albertazzi, Claudia Anzellotti, Andrea Bonanni Caione, Giulio D’Amario, Luciana La Verghetta, Fabio Lattanzio, Riccardo Palumbo, Martina Di Michele, Francesca Di Nella, Alessandra Torlai, Valeria Valerio, Maurizio Mastrangelo, Tommaso Prete, Sara Ciancetta (Segreteria), Maura Zuccarini (past president). Per rafforzare il legame con le nuove generazioni di professionisti HR, è stato inoltre costituito il Direttivo Giovani, composto da: Andrea Matarazzo, Alysia Perilli, Giulio Borrelli, Greta Di Giovanni, Michele Neri, Serena Rinaldi.

Un futuro condiviso. L’assemblea si è conclusa con un invito aperto a tutti i soci – attuali e futuri – a partecipare attivamente alla vita dell’associazione, contribuendo con idee, proposte e passione. AIDP Abruzzo e Molise si conferma così un punto di riferimento per chi opera nel mondo delle Risorse Umane e del People Management, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro più umano, sostenibile e connesso.