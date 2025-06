"L'ombra della guerra" di Andrea Verrocchio e 'Ortona 1943 - Un Natale di sangue', il 1° luglio gli appuntamenti

Martedì 1° luglio alle ore 18, presso la Fondazione La Rocca, l’ACMA - Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese, in collaborazione con le edizioni Il Viandante e la Fondazione La Rocca, promuove la presentazione del libro di un autore, un giovane autore, ma soprattutto un prolifico autore poiché ha già scritto tre romanzi storici… stiamo parlando di Andrea Verrocchio, nato nell’agosto 2007.

Presenterà il suo libro “L’ombra della guerra” edizioni Il Viandante, libro che ha già ricevuto ben sei riconoscimenti in diversi concorsi letterari. Dialogherà con lui il presidente dell’associazione M. Chiara Manni.

L’Associazione ha poi integrato l’incontro con la proiezione del DOCufilm “Ortona 1943 - Un Natale di sangue" di Fabio Toncelli, produzione SD Cinematografica. È la storia della battaglia di Ortona dell’autunno 1943 la più sanguinosa la più misteriosa battaglia della Campagna d’Italia. Ad Ortona combatterono corpo a corpo, strada per strada, casa per casa, stanza per stanza…

Il DOCufilm è stato realizzato basandosi sul libro di Marco Patricelli “‘La Stalingrado d'Italia” edizioni Utet, che ne ha anche curato la consulenza storica e sarà presente all’evento. Ingresso libero.