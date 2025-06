Allo SpazioPiÃ¹ il campus estivo "La settimana delle emozioni"

L'associazione di promozione sociale "Il mestiere di essere Umani", che si occupa di diffondere l'educazione emotiva e affettiva anche tra i più giovani, per prevenire il disagio e la violenza, organizza il campus estivo "La settimana delle emozioni" per bambini e ragazzi dai 5 anni in su, da lunedì 7 a venerdì 11 luglio dalle ore 8:30 alle ore 13 presso il centro culturale SpazioPiù in via del Santuario n. 156.

Sarà un percorso avvincente alla scoperta delle emozioni, per imparare fin da piccoli a conoscersi e ad esprimere in modo sano e costruttivo anche le emozioni più spiacevoli come paura, ansia, rabbia e tristezza, attraverso la creatività, il gioco, laboratori artistici e attività divertenti. Il laboratorio sarà tenuto da Counselor professionisti, esperti nelle relazioni d'aiuto attraverso lo strumento delle Artiterapie.

Orari: 8:30-9:00 accoglienza; 9:00-13:00 attività; 13:00 tutti a casa. Età minima: 6 anni (sono benvenuti anche i fratellini di 5 anni). Portare da casa: solo merenda e acqua.

Costi (comprensivi di biglietto, attività didattica e materiali): Settimanale:100 € a partecipante, Giornaliero: 25 € a partecipante.