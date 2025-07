Al via “SicuraMente, la sicurezza sempre in testa”: obiettivo Zero Infortuni

Sarà presentato ufficialmente l’11 luglio alle ore 10.15 presso l’Aeroporto di Pescara il progetto “SicuraMente, la sicurezza sempre in testa”, una nuova iniziativa, nata dalla collaborazione di INAIL Abruzzo con le Società di formazione APTAR Italia, CIDA, DPLAN, FORMEDIL, SI.&.T TRAINING E CONSULTING, per ridurre gli infortuni sul lavoro puntando sul comportamento consapevole e responsabile del lavoratore. Il progetto prende le mosse da un dato oggettivo: molti incidenti sul lavoro sono causati da distrazione o disattenzione, soprattutto nei casi in cui l’esperienza porta a sottovalutare i rischi. “SicuraMente” si propone di contrastare questo fenomeno attraverso l’applicazione del modello BBS - Behavior Based Safety, che mira a migliorare la sicurezza intervenendo sui comportamenti, attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato dei lavoratori delle n. 20 aziende coinvolte (la cui dimensione varia dai 10 a max 120 dipendenti).

Il progetto, infatti, si rivolge al vasto tessuto delle piccole e medie imprese delle province di Chieti, Pescara e Teramo, realtà che spesso faticano a individuare e correggere i comportamenti a rischio nonostante la formazione obbligatoria prevista dalla legge. I risultati verranno poi resi pubblici mediante redazione di un apposito report al termine del processo formativo e di condivisione. Intervengono il direttore regionale INAIL Abruzzo dott. Nicola Negri, il direttore territoriale INAIL Chieti, Pescara e Teramo dott.ssa Marisa D’Amario, il rappresentante CIDA (Confederazione rappresentativa dei Dirigenti e delle Alte Professionalità di tutti i settori produttivi) dott. Bruno Leombruni e il professionista della sicurezza e prevenzione dott. Alessandro Pavone. Presenti anche i rappresentanti delle società collaboratrici e quelli delle imprese che hanno aderito al progetto, nonché i rappresentanti delle Istituzioni.